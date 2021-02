Stasera in tv 12 febbraio su Rai 2 c'è The Good Doctor IV: trama e anticipazioni del quinto episodio

12 febbraio 2021 a

Stasera in tv su Rai 2 nuovo appuntamento con la serie tv statunitense The Good Doctor. Oggi, venerdì 12 febbraio, va in onda il quinto episodio della quarta stagione della fiction tutta dedicata alla medicina di pronto soccorso. Ecco trama e anticipazioni della puntata di stasera di uno degli sceneggiati cult degli Stati Uniti, in onda ogni lunedì sull'emittente Abc (per gli appassionati si consiglia di seguire anche il profilo Twitter della trasmissione, su cui è possibile trovare pubblicati diversi video e anteprime delle puntate che saranno poi trasmesse in Italia, anche se naturalmente in lingua inglese).

The Good Doctor, oggi due nuovi episodi su Rai 2: la trama

Freddie Highmore, Antonia Thomas, Christina Chang, Richard Shiff sono i protagonisti della serie, che oggi vede in onda l’episodio dal titolo "Sensi di colpa". Shaun interpreta male un appunto della Dottoressa Lim e decide di dare più autonomia ai suoi specializzandi al primo anno, ma quando una diagnosi errata di Asher su un paziente ha conseguenze disastrose, Shaun rimette in discussione tutto. Park reagisce alle provocazioni di Morgan mettendola di fronte alle sue problematiche, e la cosa non fa altro che rafforzare il loro legame affettivo.

Finito questo episodio, ci sarà un doppio appuntamento con "The Resident" la serie interpretata da Matt Czuchry, Emily VanCamp, Manish Dayal, Bruce Greenwood, Shaunette Renée Wilson. Nel primo episodio il personale del Chastain si trova a dover fronteggiare un caso di peste, portata all’interno del pronto soccorso da una paziente tornata da un viaggio. A seguire viene ricoverata una giovane studentessa di medicina, in attesa di un trapianto di polmoni. Anche quando la situazione diventa disperata c’è però chi non si arrende, e il dottor Austin, con l’aiuto della dottoressa Okafor, riuscirà a compiere un’impresa miracolosa. Una serata di Rai 2 dedicata quindi alla medicina e alle attività di pronto soccorso e ospedaliere per tutti gli amanti del genere crime.

