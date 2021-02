Stasera in tv 12 febbraio c'è Freedom Oltre il confine con Roberto Giacobbo: i servizi di oggi

12 febbraio 2021 a

a

a

Stasera in tv su Italia 1 torna l'appuntamento con Freedom - Oltre il confine, il programma condotto da Roberto Giacobbo. Al centro della puntata di oggi, venerdì 12 febbraio, una serie di servizi di cui diamo di seguito alcune anticipazioni.

Dalla casa dell'imperatore al tesoro del prete: Freedom oltre il confine

Si inizia con la storia dei dinosauri in Italia e, tra loro, il più noto al mondo: Ciro. La sua eccezionalità sta nel perfetto stato di conservazione: una condizione che ha consentito alla paleontologia mondiale di capire molte cose sui signori incontrastati della Terra, prima dell’era degli uomini. Il racconto di Giacobbo, da Pietraroja e Benevento, ripercorre tutte le tappe di questa clamorosa quanto fortuita scoperta, per arrivare infine a Verona e incontrare i Todesco, la famiglia che nel 1980 ha salvato Ciro dalla distruzione. Per ricreare le atmosfere nelle quali i dinosauri hanno vissuto, il team di Freedom raggiunge Isola Capo Rizzuto e il Bosco dei Giganti della Sila, in Calabria, dove alcuni alberi altissimi si sono salvati dall’estinzione.

Torna l'appuntamento con "Freedom oltre il confine": i servizi di oggi

Un altro servizio riguarda poi le tombe di re, imperatori e altri grandi personaggi della storia, che si sono superati per grandezza e sfarzo nelle loro sepolture funebri. Giacobbo si reca così nel cuore della Capitale, per scoprire la storia di uno dei monumenti più affascinanti dell’antica Roma: la Piramide Cestia. È l’unica sopravvissuta del suo genere ed è ancora oggi intatta. Le telecamere di Freedom entreranno al suo interno per scoprire quali segreti ha saputo preservare in tutti questi secoli. Spazio poi alla storia della logistica militare delle grandi battaglie del passato, con la storia degli spostamenti delle truppe e dei mezzi usati per compierli. Altro approfondimento interesserà poi la storia di Aquileia, in provincia di Udine, che in passato è stata una grande città, capitale di una vasta regione dell’Impero Romano. Una città interessata da un grande splendore, ma anche conquiste e distruzioni. Infine, Freedom torna in Irlanda per parlare di Atlantide. Da secoli esploratori e studiosi si affannano sulle tracce del continente perduto: ma davvero può essere esistita una grande isola di cui si è persa la memoria? O si tratta solo di un racconto di fantasia? Giacobbo affronta una delle ipotesi più affascinanti legate al mito platonico. Una puntata da non perdere, la sesta di questa edizione, per tutti gli amanti della storia, della cultura e della divulgazione scientifica.

I segreti della Sardegna e i misteri dell'Egitto: oltre il confine

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.