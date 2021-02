Il Cantante mascherato 2, l'identità del Gatto: gli indizi portano a Gabriel Garko e Sfera Ebbasta

12 febbraio 2021 a

Chi è nascosto dietro la maschera del Gatto de Il cantante mascherato 2?.Il nome che avanza è quello di Gabriel Garko e stasera, venerdì 12 febbraio 2021, nella terza puntata della trasmissione di Rai1 condotta da Milly Carlucci, cercheremo di scoprire altri indizi.

Gabriel Garko è un nome fatto da diversi giurati mentre sul profilo Instragram della trasmissione, appaiono nomi di altri vip. Tra i commenti relativi alla possibile identità del Gatto i nomi più disparati: da Clementino, più volte citato anche dalla giuria, a Pago, Michele Bravi e Mahmood; c’è chi menziona, inoltre, Sergio Assisi, e chi si dice sicuro che il gatto sia mancino. Il nome comunque che va per la maggiore per il personaggio del Gatto rimane quello di Gabriel Garko, che nella seconda puntata de Il cantante mascherato è stato fatto sia da Costantino Della Gherardesca che da Patty Pravo; per Caterina Balivo all’interno della maschera si nasconde invece il rapper Clementino, nome fatto anche nella prima puntata, mentre Flavio Insinna si è detto convinto, come nella precedente puntata, che il Gatto sia Giampiero Ingrassia; infine, per Francesco Facchinetti il Gatto è Sfera Ebbasta.

“Mi piace la gara”, “la maschera ha il potere di farti essere quello che sei”, “l’amore non è un lato di me che mostro volentieri”, “la protezione che offre la maschera ha permesso al mio desiderio d’amore di uscire prepotentemente”. Sono questi gli indizi che sono stati forniti venerdì scorso per capire chi possa esserci dietro una maschera che ha conquistato il pubblico per i colori e per l'allegria. Le strade portano a Garko, è vero. Ma la prova di questa sera servirà per mettere insieme gli elementi per individuare il vip. Forse lui o forse no. Il dibattuto sui social è aperto anche se Garko e Clementino sono al momento i nomi maggiormente in auge.



