Il Cantante mascherato 2, identità del Lupo: sospetti e indizi, forse è Riccardo Fogli

Stasera, venerdì 12 febbraio 2021, va in onda la terza puntata de Il cantante mascherato 2. Una delle maschere più misteriose è senza dubbio quella del Lupo. La terza apparizione (con canzone) ci dirà senza dubbio di più sulla sua identità. L'appuntamento è alle ore 21.25 con Milly Carlucci a condurre la trasmissione.

I due investigatori Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira hanno ricapitolato tutti gli indizi già rilasciati dalla maschere. Tra i vari personaggi in gara Sara Di Vaira ha le idee molto chiare sul Lupo. Per la ballerina, infatti, si tratterebbe quasi certamente di un attore e addirittura ha ipotizzato che possa trattarsi di un attore che per anni ha recitato in Un posto al sole: Maurizio Aiello.

“Tra gli indizi ha dichiarato di aver lasciato un branco importante, che potrebbe essere il cast di Un posto al sole e poi in una clip ha ululato al sole”

ha svelato Sara Di Vaira.

La maschera del Lupo de Il cantante mascherato ha fornito questi indizi nelle precedenti puntate:

“Ho inseguito il mio sogno di essere un animale da palcoscenico, ai miei cuccioli voglio insegnare a non mollare mai ed ho dovuto abbandonare il mio branco”.

Un po' poco certo, anche se la ricostruzione di Sara Di Vaira porta comunque a una conclusione e a un nome (anche sulla base delle due esibizioni fin qui fatte): Maurizio Aiello. Le ipoptesi che vanno per la maggiore sono quelle che portano ad altri nomi: Gigi D’Alessio, Riccardo Fogli, Luca Ward e Max Giusti, su tutti Chi si nasconderà sotto la maschera del Lupo nello show di Milly Carlucci resta comunque un mistero perché le certezze, anche le più apparenti, sono davvero poche. Non resta che vederlo all'opera tra qualche ora, mettendo in fila tutti gli elementi per individuare un nome credibile.

