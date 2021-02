Il Cantante mascherato 2, "Katia Ricciarelli è la Giraffa": crescono gli indizi

12 febbraio 2021 a

Stasera, venerdì 12 febbraio, va in onda su Rai1 una nuova puntata de Il Cantante Mascherato 2. Si tratta della terza e si cercherà di capire si più sulle identità nascoste dietro le maschere. Occupiamo ad esempio della Giraffa, una delle maschere più acclamate dal pubblico. Nei commenti pubblicati alla foto del profilo instagram de Il cantante mascherato, tanti followers sono stati concordi su un nome (non succede spesso) avanzato dalla giuria: Katia Ricciarelli.

A fare il nome dell’ex moglie di Pippo Baudo venerdì scorso, erano stati ben tre dei giudici: Caterina Balivo, Patty Pravo e Flavio Insinna, mentre per Costantino Della Gherardesca all’interno della maschera potrebbe esserci Donatella Rettore, anche se l’indizio “sono splendida splendente” che la Giraffa ha fornito sul palco nella puntata precedente è troppo ovvio e si è pensato così a un depistaggio. Infine per Francesco Facchinetti la Giraffa è Raffaella Carrà.

Altri telespettatori de Il cantante mascherato su Instagram per la Giraffa hanno fatto il nome di Marcella Bella, com’è avvenuto anche la settimana scorsa, mentre c’è chi è rimasto convinto che nella maschera ci sia Rita Pavone, nome fatto anche in giuria nella puntata d’esordio e poi subito uscito di scena. La terza performace di stasera potrà comunque dirci di più. Una canzone per capire chi c'è dietro la maschera. Milly Carlucci condurrà la trasmissione della rete ammiraglia Rai, dalle ore 21.25.

Teniamo presente anche gli indizi che la Giraffa ha fornito nell’appuntamento precedente. “Da piccola avevo paura di brillare; mi avevano prospettato una vita diversa e io ci avevo creduto: poi mi sono rialzata e sono diventata la Giraffa che sono”. Su Instagram, nell'account del programma il nome che circola con maggior frequenza in queste ultime ore è quello di Katia Ricciarelli. Vedremo adesso se riusciremo ad aggiungere qualcosa all'ipotesi oppure a scartarla.

