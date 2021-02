Il Cantante mascherato 2, sospetti sul vip che si nasconde dietro La Farfalla: avanza Anna Tatangelo

12 febbraio 2021 a

Chi si nasconde dietro La Farfalla de Il Cantante mascherato 2? Avanzano le ipotesi e stasera, venerdì 12 febbraio 2021, nella terza puntata della trasmissione di Rai1 altri indizi porteranno a rafforzare le ipotesi sull'identità del vip nascosto.

I due investigatori dello show di Milly Carlucci, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira hanno ripetuto tutti i vari indizi forniti dalle maschere sulle loro identità ed il ballerino soprattutto ha fornito la sua teoria su chi è la Farfalla. Non ha dubbi Simone Di Pasquale: sotto questa maschera si nasconde Anna Tatangelo ed inoltre ha fatto un passo avanti ipotizzando che il personaggio del Lupo sia Gigi D’Alessio. Realtà o suggestione, restano per il momento ipotesi. “È un pensiero malefico degli autori” ha ammesso Simone Di Pasquale. I giurati de Il cantante mascherato - loro sono cinque - hanno fatto varie ipotesi su chi è la Farfalla e Costantino Della Gherardesca ha nominato proprio Anna Tatangelo, altra ipotesi molto accreditata è quella di Annalisa Minetti fatta da Caterina Balivo e Patty Pravo. Silvia Mezzanotte, invece, è il nome che ha fatto Flavio Insinna. Francesco Facchinetti, invece, ha spiazzato tutti citando Maria Stella Gelmini. Sara Di Vaira (che poco prima ha fornito la sua ipotesi sul Lupo), tuttavia, ha esposto un’altra teoria secondo lei dietro la maschera della Farfalla del programma di Milly Carlucci c’è Serena Autieri.

“Ho riguardato di nuovo Frozen perché la maschera canta molto bene e l’ho travata simile a Serena Autieri, soprattutto sugli acuti.” Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, infine, hanno fatto un’altra ipotesi su chi si nasconda dietro la Farfalla de Il cantante mascherato. Per i movimenti più che per la voce potrebbe trattarsi di Ivana Spagna. Gli indizi rivelati da tale maschera sono: “Oggi sono molto sicura di me. Non ho mai perso la mia dimensione del sogno un po’ sdolcinato. Sono un po’ ingenua ma mi piace essere così”

