Il cantante mascherato 2, Tigre Azzurra: le ultime ipotesi sul vip nascosto, da Lippi a Lopez

12 febbraio 2021 a

a

a

Chi si nasconde dietro la Tigre Azzura del Cantante Mascherato 2. Stasera, venerdì 12 febbraio 2021, nella terza puntata della trasmissione di Rai1 ne sapremo certamente di più. Dalla nuova esibizione capiremo meglio anche se questa maschera, tra le più affascinanti è anche fra le più misteriose del programma di Milly Carlucci.

Il Cantante mascherato 2, Al Bano "super investigatore": il ritorno del Leone e c'è chi avanza ipotesi

La giuria ad esempio è molto divisa e le ipotesi dei giurati sono tutte diverse sull'identità della maschera. Vediamo quali sono le ipotesi fatte dagli spettatori de Il cantante mascherato 2 sulla pagina instagram dello show. Tra i nomi che ricorrono con più frequenza ci sono Platinette, Luca Ward, Massimo Lopez e Claudio Lippi. A fare il nome di Luca Ward per la Tigre Azzurra è stato anche Francesco Facchinetti nel corso della seconda puntata di venerdì scorso. Gli altri giurati hanno citato alcuni dei personaggi che in queste ore stanno ipotizzando gli spettatori commentando la foto pubblicata sul profilo Instagram del programma. Per Caterina Balivo la Tigre Azzurra è Claudio Lippi, mentre Costantino Della Gherardesca ha ipotizzato possa trattarsi di Claudio Amendola; Patty Pravo ha fatto il nome di Adriano Pappalardo, mentre Flavio Insinna ha citato Mauro Coruzzi.

Il Cantante mascherato 2, ecco chi si nasconde dietro le 7 maschere rimaste in gara: i nomi dei vip

In un commento apparso sulla foto della Tigre Azzurra pubblicata su Instagram dal profilo de Il cantante mascherato, Caterina Balivo ha scritto: “Io avevo detto Mauro Coruzzi”. Una affermazione che fa pensare a un errore.

Ricordiamo, ora, alcuni degli indizi che la Tigre Azzurra ha rivelato tra la prima e la seconda puntata de Il cantante mascherato e che sono importanti per cercare di arrivare a scoprire l'identità che verrà svelata solo in caso di eliminazione oppure di vittoria: “Ho una grande paura, la noia; mi sento in dovere di interessare, ma chi mi interessa non c’è; mi piace ascoltare le storie ma è raro che siano interessanti”. Chi è la Tigre Azzurra?

Il Cantante mascherato 2, Baby Alieno: svelata la coppia incredibile, nessuno l'ha pronosticata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.