Diletta Leotta, selfie di gruppo con i vip di Celebrity Hunted. E la favola con Can Yaman continua a gonfie vele | Foto

12 febbraio 2021 a

a

a

Momento d'oro per Diletta Leotta, tra lavoro e vita privata. La conduttrice fa parte infatti del cast di Celebrity Hunted Caccia all'uomo 2, il reality show in onda su Amazon e ambientato in Italia. I vip coinvolti nel programma devono fare di tutto per sfuggire agli hunters, vale a dire i cacciatori professionisti (ex poliziotti, ex investigatori) e arrivare sani e salvi alla tappa finale.

Nel cast di quest'anno, oltre alla bella conduttrice di Dazn, ci sono Myss Keta, Stefano Accorsi, Elodie, Vanessa Incontrada, Achille Lauro e Boss Doms. E proprio la Leotta ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui immortala l'intero cast della trasmissione. Uno scatto che ha fatto il pieno di like.

Intanto continua a gonfie vele anche la sua storia d'amore con l'attore turco Can Yaman, noto in Italia per il successo della serie DayDreamer. Nell'ultima immagine postata sui social la coppia accarezza insieme un cavallo bianco. E la Leotta scrive nella didascalia: "C'era una volta". L'inizio di una favola insomma, per una storia d'amore che sta facendo impazzire i social e non solo.

Diletta Leotta e Can Yaman inseparabili: la prima foto insieme sul profilo Instagram di lei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.