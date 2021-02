Massimo Cannoletta, il tweet su Caravaggio e L'incredulità di San Tommaso: "Ci fa detestare anche gli Apostoli"

12 febbraio 2021 a

a

a

Massimo Cannoletta da L'Eredità a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, sempre su Rai1. Il supercampione del quiz show condotto da Flavio Insinna, dopo aver vinto appunto 280.000 euro con la Ghigliottina, è ora ospite fisso nel talk pomeridiano di Rai1, con la rubrica Massimo 5 minuti. Intanto il divulgatore ha pubblicato un tweet relativo a Caravaggio, con il dipinto L'incredulità di San Tommaso.

"Difficile distogliere lo sguardo dalla ferita. Altrettanto difficile non provare disprezzo per i tre uomini che la scrutano come animali. Nel dipinto Caravaggio riesce a farci detestare anche gli Apostoli", ha scritto Cannoletta. Anche venerdì 12 febbraio lo stesso Cannoletta sarà quindi protagonista tra aneddoti, nozioni e curiosità, in una rubrica molto apprezzata dal pubblico che lo segue con interesse. Molti, infatti, erano stati i suoi fan che avevano espresso il desiderio di vederlo al centro di uno show al servizio del quale mettere le sue capacità e le sue conoscenze.

L'Eredità, Chiara nuova campionessa. Alla Ghigliottina perde con il trucco

Nei mesi scorsi Cannoletta aveva rivelato di essersi iscritto ai casting per L'Eredità perché da tempo non riusciva a trovare lavoro. Una svolta inattesa quindi, che ha portato al campione salentino 280.000 euro e soprattutto tante opportunità di lavoro in tv.

Dalle crociere a L'Eredità, il percorso vincente di Massimo Cannoletta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.