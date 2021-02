C'è posta per te, Federica Pellegrini e Paolo Bonolis da Maria De Filippi nella nuova puntata

12 febbraio 2021 a

Su Canale 5 in prima serata alle ore 21, torna domani sabato 13 febbraio, C'è Posta per Te, la trasmissione condotta da Maria De Filippi. Una nuova puntata ricca di storie emozionanti, difficili vicende sentimentali da sbrogliare e inaspettate sorprese pensate per rendere felice un amico caro o un familiare.

Sono due gli ospiti di questa settimana: l’istrionico e amato mattatore della Tv Paolo Bonolis e la bellissima e straordinaria atleta del nuoto internazionale Federica Pellegrini. La trasmissione ospita ormai ogni settimana vip dello sport alternati con quelli del cinema e della televisioni. Nelle ultime due puntate sono andati da Maria De Filippi i due giocatori della nazionale Zaniolo e Immobile. Stavolta toccherà a Federica Pellegrini, atleta amatissima. Nella puntata della scorsa settimana, c'è stato il gesto di generosità di Claudio Amendola.

L’attore romano è stato ospite per la storia dedicata a Giuseppe, un ragazzo affetto da sclerosi multipla che ha voluto ringraziare la fidanzata Sara. Lui ha conosciuto la ragazza quando aveva 16 anni confessandole subito la malattia. La giovane non ne ha mai fatto un problema: ha continuato ad amare Giuseppe come il primo giorno e non l’ha mai abbandonato. Anzi, i due sono andati a vivere a casa dei genitori di lei.

Giuseppe ha voluto accanto a sé Claudio Amendola, un grande interprete che stima, per aiutarlo ad esprimere il proprio amore per Sara. Amendola si è complimentato con Sara per la sua forza e il suo coraggio e ha fatto un gesto concreto: una camera matrimoniale e l’attrezzatura per fare la manicure in quanto Sara sogna di specializzare nel settore. Infine Amendola ha mostrato un pacchetto contenente dei soldi.

Il programma è ideato da Maria De Filippi e Alberto Sivestri, scritto con Lucia Chiorrini e prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. La regia è come sempre affidata a Paolo Pietrangeli.

