La Pupa e il secchione 2021, la scena bollente fra Alessio Guidi e Stephanie Bellarte. Passione in camera | Video

12 febbraio 2021 a

Scoppia la passione nella villa de La pupa e il secchione e viceversa 2021. I protagonisti, nella puntata in onda su Italia1 giovedì 11 febbraio, sono stati il secchione Alessio Guidi e la pupa Stephanie Bellarte. Fra i due era sembrata esserci subito intesa e adesso i due si sono scatenati in un un bacio bollente e sensuale. E' stata una delle scene cult per i telespettatori del docureality di Italia 1.

Eccoli la pupa e il secchione. Sono soli, in camera da letto. Guidi e Stephanie si scambiano il bacio che entrambi desideravano come ha poi confessato la Bellarte davanti alle telecamere. “E’ stato intenso, bello e passionale”, ha aggiunto Stephanie che ha poi ammesso di essere felice così come Guidi che, tra una carezza e un bacio ha parlato d’amore.

Abbandonato il gruppo dei concorrenti, Alessio Guidi e Stephanie Bellarte si sono lasciati andare a momenti di tenerezza in camera da letto. Guidi è stato definito da Stephanie romantico mentre il pubblico ha notato in lui quell’intraprendenza che gli altri secchioni non hanno. Anche Stephanie sta dimostrando di non essere solo bella e dopo la scena passionale che hanno regalato ai telespettatori, sono tanti i fans della coppia de La pupa e il secchione 2021. Una coppia seguitissima, che piace, e dopo il bacio si attendono sviluppi nella prossima trasmissione per capire come andrà a finire fra i due. Se alla passione seguirà una storia coinvolgente dal punto di vista sentimentale. Molti, anche sui social attraverso i commenti, credono di sì. La puntata di giovedì prossimo in onda sul canale Mediaset molti ritengono possa essere risolutiva per valutare se il rapporto decollerà o se questa scena bollente resterà soltanto un episodio. Per il momento, senza dubbio, uno dei più commentati de La pupa e il secchione 2021.

