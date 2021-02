Ascolti tv giovedì 11 febbraio, altro trionfo per Che Dio ci aiuti 6: regge Il Diavolo veste Prada. Panariello e Giallini non sfondano

12 febbraio 2021 a

Altro trionfo per la fiction di Rai1 Che Dio ci aiuti 6. Nella serata di giovedì 11 febbraio, la fiction è stato il programma più seguito della prima serata, con 5.562.000 spettatori e il 23.2% di share. Al secondo posto, su Canale5, Il Diavolo veste Prada all’ennesimo passaggio tv ha ottenuto comunque un dignitoso 9.6% di share con 2.166.000 spettatori. Terzo posto, su Rai2, per Il Giustiziere della Notte Death Wish, con 1.720.000 spettatori e il 6.8% di share.

A seguire, su Rai3, l’esordio di Lui è peggio di me ha totalizzato 1.471.000 spettatori e il 6.1% di share. Tra gli altri ascolti della prima serata: La Pupa e il Secchione e viceversa su Italia1 (1.463.000 spettatori, share 7.5%), Dritto e Rovescio su Rete4 (1.129.000 spettatori, share 5.9%), PiazzaPulita su La7 (1.122.000 spettatori, share 5.9%), Escobar Il Fascino del Male su Tv8 (328.000 spettatori, share 1.3%), Fantozzi subisce ancora sul Nove (287.000 spettatori, share 1.1%).

In access prime time, nuovo successo per Soliti Ignoti Il Ritorno su Rai1 che ha registrato 5.263.000 spettatori e il 19.3%, mentre su Canale5 Striscia la Notizia ha ottenuto 4.071.000 spettatori e il 14.9% di share. Vittoria di Rai1 anche nel preserale, con L’Eredità che ha totalizzato 4.646.000 spettatori e il 22% di share, mentre su Canale5 Caduta Libera ha ottenuto 3.773.000 spettatori e il 18.2% di share. Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time che in seconda serata e nelle 24 ore.

