Peppino Di Capri, dalla prima moglie Roberta il figlio Igor. Poi Edoardo e Dario dal secondo matrimonio

12 febbraio 2021 a

a

a

Peppino Di Capri, all'anagrafe Giuseppe Faiella, è nato a Capri il 27 luglio 1939 sotto il segno del Leone ed è uno dei cantautori più popolari nella musica italiana. La sua voce ha impreziosito ben 15 Festival di Sanremo, vincendone due, uno nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Di Capri non ha mai smesso di suscitare emozioni, consacrandosi come una delle colonne portanti dell’arte italiana nel mondo. Tra le sue canzoni di maggior successo Champagne e Roberta, quest'ultima dedicata alla sua prima moglie.

Peppino Di Capri: "'Tennis & Friends' evento eccezionale, meglio prevenire"

Per quanto riguarda la sua vita privata, la prima moglie di Peppino di Capri, Roberta Stoppa, era una diciottenne modella torinese conosciuta dall’artista a Ischia nel 1959. I due si sposarono nel 1961, ma in pochi anni arrivarono a un periodo di forte crisi coniugale. Dall'unione è nato il figlio Igor, nel 1970.

Gigi Proietti, oltre mezzo secolo tra teatro, tv e cinema: una carriera da numero uno | Video

Poco dopo decisero di lasciarsi, e Peppino iniziò a frequentare una studentessa napoletana di biologia: Giuliana Gagliardi. Con il suo secondo amore il cantante si sposò nel 1978. Da questa secondo matrimonio sono nati gli altri suoi due figli, Edoardo nel 1981 e Dario nel 1986. Purtroppo il 4 luglio 2019 all’età di 68 anni, Giuliana è morta per via di un male incurabile.

**Sanremo: Peppino Di Capri, 'Festival senza pubblico? Così è meglio non farlo'**

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.