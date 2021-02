Belen Rodriguez incinta di Antonino Spinalbese, arriva una femminuccia e impazza il toto nomi: Tabita e Celeste i preferiti

12 febbraio 2021 a

Dopo l'ufficializzazione della seconda gravidanza, con tanto di intervista su Chi, continuano le curiosità su Belen Rodriguez. Dopo il figlio avuto dall'ex marito Stefano De Martino (Santiago), ora la showgirl, legata all'ex hairstylist Antonino Spinalbese, sembra che attenda una femminuccia. E i riflettori sono ora puntati sul nome della nascitura.

Qualche giorno fa il giornalista Santo Pirrotta aveva avanzato l'ipotesi Tabita, nome graditissimo a Belen, mentre negli ultimi giorni la Rodriguez e Spinalbese starebbero pensando a Celeste, come fatto notare dal sito Dagospia.

"Sto vivendo la gravidanza con più consapevolezza della prima, quando sei più piccola non sai a cosa vai incontro e tutto quello che arriva è nuovo - ha spiegato in una intervista la showgirl -, adesso so bene cosa sta per succedere. A parte le nausee non sono una di quelle mamme che 'vede la luce': per me la gravidanza è faticosa, il cambiamento fisico non è una cosa semplice, non vedo l’ora di partorire e avere mio figlio in braccio". Appuntamento tra quattro mesi dunque. Senza dubbio è una delle notizie dell'anno per quanto riguarda la cronaca rosa.

Belen incinta di Antonino Spinalbese, la rivelazione agli amici: "Vorrei fermare il tempo, ho tutto ciò che ho sempre voluto"

