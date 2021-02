Grande Fratello Vip 5, Stefania infastidita dai consigli strategici di Maria Teresa: sfogo con Tommaso | Video

12 febbraio 2021 a

Tempo di confidenze nella casa del Grande Fratello Vip 5 tra Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando, che si ritrovano nel bagno prima di andare a dormire. La Ruta vuole introdurre l’argomento dello scontro con Giulia Salemi, pensando di essere forse fuori luogo, ma la stessa Orlando si trova in linea con le dichiarazioni dell’amica. Secondo la giornalista, infatti, Giulia non è così matura come potrebbe sembrare e Stefania forse si sarebbe potuta comportare in modo più comprensivo con lei.

La Orlando ammette di aver pensato la stessa cosa: “Sono più adulta di lei e non sono stata molto materna". La vip racconta di averle chiesto anche scusa. Al di là dei contenuti e delle opinioni, Stefania di dice dispiaciuta per il tono utilizzato durante la sua lite. Le due concludono commentando anche la lite tra Tommaso Zorzi e Giulia: Maria Teresa pensa che il ragazzo possa apparire cinico all’esterno, mentre Giulia fa la vittima ma la sua non è una recita, la ragazza si sente davvero tale.

Successivamente la Orlando commenta questa conversazione proprio con l'amico Zorzi. Ed è qui che i due criticano l'atteggiamento di Maria Teresa Ruta, rea secondo la conduttrice Rai di averle dato dei consigli troppo strategici. "Io faccio tutto in buona fede - ha ammesso Stefania Orlando rivolgendosi a Tommaso - invece mi sono dovuta sorbire pure il pistolotto".

