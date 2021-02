La Pupa e il Secchione 2021, la perugina Orazi in crisi con Gianluca ma la coppia avanza. Eliminati Jessica e De Santis

12 febbraio 2021 a

Una puntata effervescente quella de La pupa e il secchione e viceversa 2021 che si è conclusa a notte fonda su Italia1, giovedì 11 febbraio. Alla fine Manuel e Paolella vincono il bagno di cultura, la prova finale del docureality, e Jessica e De Santis lasciano il gioco. Un bagno di cultura "scivoloso" col secchione che non riesce a riconoscere Sabrina Salerno, errore che è il punto definitivo per la vittoria della coppia dei viceversa.

“Grazie di tutto” dicono Jessica e De Santis che al terzo bagno di cultura consecutivo vengono eliminati dal programma. Nella prossima puntata si annunciano interessanti sviluppi fra Miryea e Manuel che si avvicinano sempre di più al punto di lasciarsi andare a momenti di grande passione. Marini però vive questo presunto nuovo amore come un problema per la sua coppia e per il percorso all’interno del gioco. Crisi anche per la perugina Orazi in coppia con Gianluca. Una coppia che però resiste e avanza.

In questa puntata è successo che dopo la prova rap, Andrea Pucci fa portare nuovamente il forziere a La pupa e il secchione 2021 e viceversa. I concorrenti sono chiamati, singolarmente, a decidere se tentare o meno la sorte del forziere per cambiare partner. Nessuno dei concorrenti decide di aprire il forziere, compresi Gianluca e Jessica. Il pupo dopo la prova rap è arrabbiato con la secchiona Orazi che si difende “sono timida e mi vergogno di cantare davanti a tutti”. Il pupo però va in camera e si inquieta: “io mi impegno, io faccio il ridicolo, cerco di fare il possibile e lei no”.

Sul finale Gianluca avvisa Orazi: “o ti svegli oppure ricorro al forziere e cambio coppia”. Orazi è molto delusa dal comportamento del pupo e si confida con De Santis. Miryea cerca di farli riavvicinare; il pupo, infatti, è dispiaciuto per il suo comportamento e si chiarisce con Orazi. La burrasca sembra passata e al bagno di cultura, da spettatori, i due appaiono in sintonia. Ma finirà davvero qui?

