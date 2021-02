Uomini e Donne, Armando e le scintille con Veronica: resa dei conti in studio. Gero stupisce tutti

12 febbraio 2021 a

Una puntata di colpi di scena e con qualche tensione quella annunciata dagli spoiler per oggi venerdì 12 febbraio 2021, per Uomini e Donne.

Il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, si era chiuso ieri col confronto tra Gemma Galgani e Maurizio e le polemiche seguite dall'invio di una foto a petto nudo. Quindi sono stati presentati i nuovi tronisti Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny, Oggi nell'ultima puntata settimanale il protagonista sarà Armando Incarnato.

Va in onda infatti la puntata registrata lo scorso 2 febbraio e la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, anticipa che ci sarà un confronto piuttosto acceso fra Armando Incarnato e Veronica Ursida. Il cavaliere napoletano e la dama si sono frequentati nella scorsa stagione del programma della rete ammiraglia Mediaset ma il loro rapporto non si è concluso nel migliore dei modi e, nelle scorse puntate, durante le reciproche accuse tra Armando e Aurora Tropea, il nome di Veronica è risuonato spesso.

La puntata di Uomini e Donne in onda oggi, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe vedere quindi il ritorno in studio di Veronica Ursida, amica di Aurora Tropea. Veronica come detto è stata coinvolta nelle discussioni tra Aurora e Armando più di una volta e oggi dovrebbe essere la protagonista di un durissimo confronto con il cavaliere napoletano, convinto che sia Veronica che Aurora parlino di lui sui social. La puntata dovrebbe poi continuare con Gero Natale, il cavaliere siciliano dai gusti difficili e che con il suo fascino sta già facendo strage di cuori. Gero avrà di fronte a sè nello studio Claudia e Licia e, a sorpresa, annuncerà di voler chiudere con entrambe. Per i dettagli l'appuntamento è fissato per le ore 14.45 con molta attesa per conoscere gli sviluppi da parte dell'appassionato pubblico del dating show di Canale 5.

