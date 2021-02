Elisabetta Canalis, fatto il vaccino anti Covid: "Grazie agli Stati Uniti potrò riabbracciare mia madre" | Foto

12 febbraio 2021 a

Elisabetta Canalis incontenibile. La showgirl, da tempo residente negli Stati Uniti dove ha sposato il chirurgo Brian Perri con il quale ha dato alla luce la figlia Skyler Eva, ha pubblicato sulle sue storie su Instagram il momento in cui si è vaccinata contro il Covid. "Richiamo fatto, con la dose di Moderna", ha scritto.

Poi ha ringraziato proprio gli Stati Uniti: "Grazie a questo Paese finalmente potrò riabbracciare mia madre, che preferirei qui al mio posto in questo momento", ha aggiunto in un'altra storia, forse riservando una piccola stoccata alla sua Italia, ancora indietro nella campagna di vaccinazione.

Ma non solo vaccino anti Covid, Elisabetta continua a postare anche foto super sexy, nelle quali fa sfoggio di un fisico davvero invidiabile. Tra le ultime c'è quella in intimo nero mozzafiato, in cui si dichiara "pronta per il giorno di San Valentino". I quasi 3 milioni di follower ringraziano e le fanno il pieno di complimenti. Impossibile resistere al fascino della Canalis.

