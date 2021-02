MasterChef Italia 10, Monir salvato dai giudici. Eliminato Maxwell: colpa di un mappazzone

Il concorrente di Bevagna tra i migliori 8 del talent culinario di Sky

12 febbraio 2021 a

a

a

Maxwell cade a sorpresa al pressure test e viene eliminato da MasterChef Italia 10. Al concorrente americano, ma residente da anni a Roma, è fatale un mappazzone nella prova finale dopo essere stato il peggiore anche nell'invention test. Si salvano in extremis Jia Bi, Eduard ma anche Aquila e il concorrente umbro Monir, gli ultimi due mandati in balconata dai giudici. E prima di chiudere la puntata di giovedì 11 febbraio 2021 del talent culinario di Sky, arriva il monito di Giorgio Locatelli: c'è qualcuno che si nasconde e non si fa vedere e del quale non sta piacendo l’atteggiamento.

Maxwell, giornalista e scrittore americano, ex caporedattore e poi presidente del giornale People Weekly, due libri pubblicati (uno sull'avventura del fratello in Ghana), tre lauree e cinque lingue parlate fluentemente, dal 2018 risiede in Italia, a Roma, dove lavora come consulente per il Forbes continuando anche la carriera di scrittore. A MasterChef si piazza così al nono posto dopo essere stato tre volte tra i migliori nelle varie prove e vincendo quella del dolce più buono al cospetto di sua maestà Iginio Massari. Proprio con Monir Eddardary - che nell'ultima puntata si è trovato sconfitti nella prova esterna a squadre - ha stretto una bella amicizie e il concorrente di Bevagna, subito dopo che l'eliminazione di Maxwell è diventata pubblica, gli ha proposto con un post su Instagram un progetto per il futuro: "Questo è solo un arrivederci amico mio. Show cooking insieme???Let me know my friend".

A proposito del concorrente di Bevagna: l'umbro Monir è stato come al solito grande protagonista con la sua travolgente schiettezza e simpatia, un po' meno con i piatti. Una puntata in difesa per lui che alla fine si è salvato al pressure test con i giudici che lo hanno mandato immediatamente in balconata. Intanto per ora è tra i migliori 8 di MasterChef Italia 10.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.