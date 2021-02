Morto Chick Corea, leggenda del jazz: il pianista aveva una forma rara di cancro

11 febbraio 2021 a

Morto Chick Corea, virtuoso pianista che ha rivoluzionato il jazz accanto ad altre leggende tra cui Miles David. A darne notizia la sua pagina Facebook: Corea si è spento martedì all’età di 79 anni, per una rara forma di cancro scoperta solo di recente. Corea è stato un grande amico di Umbria Jazz e Perugia. "Moltissime le sue presenze sul palco di Umbria Jazz: sarebbe dovuto essere anche uno dei protagonisti della prossima edizione di luglio. Addio Maestro" scrive la Fondazione UJ.

"Per tutta la sua vita e la sua carriera, Chick ha apprezzato la libertà e il divertimento di creare qualcosa di nuovo e di giocare come solo gli artisti sanno fare. Era un amato marito, padre e nonno, e un grande mentore e amico per tanti. Attraverso il suo lavoro e i decenni trascorsi in giro per il mondo, ha toccato e ispirato la vita di milioni di persone", si legge nel post sul profilo Facebook che riporta anche un suo ultimo messaggio d’addio. "Voglio ringraziare tutti coloro che, lungo il mio viaggio, hanno contribuito a mantenere vivo il fuoco della musica. Mi auguro che coloro che hanno la vaga idea di suonare, scrivere, esibirsi o altro lo facciano. Se non per te, allora per il resto di noi. Non è solo che il mondo ha bisogno di più artisti, è anche molto divertente", prosegue il post.

"E ai miei fantastici amici musicisti che sono stati come una famiglia per me da quando li conosco: è stata una benedizione e un onore imparare da voi e suonare con tutti voi. La mia missione è sempre stata quella di portare la gioia ovunque potessi, e averlo fatto con tutti gli artisti che ammiro così tanto questa è stata la ricchezza della mia vita". Sulla scena dall’inizio degli anni Sessanta, Corea è diventato uno dei più grandi pianisti del ’900, lavorando tra gli altri con Stan Getz, Herbie Mann, Miles Davis, Herbie Hancock, Gary Burton, Bobby McFerrin e altri. Le sue produzioni jazz fusion hanno segnato il mondo della musica: nel corso della sua lunga e prolifica carriera ha vinto 23 Grammy Awards, nessuno come lui.

