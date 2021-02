Jeremy Chan a MasterChef, la cucina innovativa del mago dei fornelli che parla sette lingue. Chi è

11 febbraio 2021 a

a

a

Jeremy Chan ospite attesissimo di MasterChef nella puntata di oggi, giovedì 11 febbraio 2021, su Sky Uno (dalle ore 21,15). Lo chef sarà protagonista sia della mistery box (tema frutti tropicali, il decimo lo sceglierà proprio Chan) che dell'invention test (una creazione dello chef sarà la base della temuta prova a staffetta).

La lasagna finisce nel tubetto. L'idea del masterschef Valerio Braschi

Chan è nato nel Regno Unito da un avvocato cinese e un’insegnante di danza canadese. Però la sua infanzia, come detto, l’ha vissuta tra i grattacieli e la multiculturalità di Hong Kong, ex colonia britannica, in cui ha immagazzinato un gran bagaglio di sapori cinesi e internazionali. Si è poi spostato negli Stati Uniti e in Canada, per poi tornare in terra britannica. Non ha un passato da enfant prodige della cucina: non è nato con le padelle in mano ma ci è arrivato da grande. Prima si è laureato in filosofia e lingue (ne parla sette!), poi ha lavorato come analista finanziario e poi ha mollato tutto studiando nelle cucine stellate del Noma con Rene Redzepi e al Dinner by Heston Blumenthal.

Monir Eddardary, chi è il concorrente di MasterChef: la famiglia e l'esperienza in Australia

Col suo amico di infanzia, Iré Hassan-Odukale, nigeriano di Lagos ma cresciuto in Inghilterra, hanno aperto Ikoyi a Londra, un ristorante estraniante. Tre sono le motivazioni di questa definizione. Intanto il posto, un quartiere turistico, a due passi da Piccadilly Circus e Soho, in mezzo a souvenir che ritraggono la regina Elisabetta e le mitiche cabine telefoniche rosse. Poi la location, molto più vicina all’idea francese di bistrot che a quella delle lussuose e impeccabili tavole gourmet che spesso le guide tendono a premiare. Infine la cucina, ricca di spezie dell'Africa occidentale subsahariana. Uno dei piatti simbolo del ristorante stellato di Chan è il platano fritto ricoperto di peperoncino affumicato. Un altro è il riso Jollof affumicato, con kebab di pecora invecchiata e crema di granchio.

Morto Alberto Naponi: partecipò a MasterChef nel 2014. Tra i più amati del pubblico per le sue "paperine"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.