L'Eredità, Chiara nuova campionessa. Alla Ghigliottina perde con il trucco

11 febbraio 2021 a

a

a

Puntata ricca di colpi di scena quella de L'Eredità andata in onda giovedì 11 febbraio 2021. Il quiz condotto da Flavio Insinna su Rai1 prima del telegiornale ha infatti visto l'eliminazione del campione in carica Andrea Matarazzo. Al posto suo ha vinto Chiara, ma alla Ghigliottina è sfortunata e non riesce a far suo il bottino di gettoni d'oro conquistati nel corso della puntata.

Lo spoletino Matteo campione alla prima partecipazione a L'Eredità. Ma alla Ghigliottina è sfortunato

Al triello si sono dati battaglia Ilenia e Davide, più Chiara vincitrice alla sua prima partecipazione del quiz show dell'ammiraglia Rai grazie alla domanda sulla pratica dello Shinrin Yoku, le passeggiate nei boschi dei giapponesi come antistress. Domanda a cui risponde dopo l'errore di tutti gli altri. Alla Ghigliottina si lancia con la notevole cifra di 210mila euro, la difende da tre "tagli" su sei che portano il suo bottino personale a 52.500 euro. Le parole da conciliare sono giorno, segreto, senza, cinematrografico e base. Prova a legarle con spazio, ma quella vincente si rivela trucco con Insinna che arriva a spiegarglielo tirando in ballo l'amatriciana.

Andrea Matarazzo trionfa di nuovo alla Ghigliottina. E il suo bottino sale a 122.500 euro

Il quiz di Rai1 saluta Andrea Matarazzo, probabilmente il concorrente che - dopo l'addio del super campione Massimo Cannoletta - ha caratterizzato le ultime settimane. L'ingegnere meccanico originario di Buscemi, in Sicilia, ma residente a Roma con la moglie Angela e la figlia Ludovica, ha partecipato a otto Ghigliottine e in due occasioni è riuscito a vincere. Dopo il tentativo del 31 gennaio è arrivato sino in fondo il 3 e 4 febbraio. Senza mai vincere. Poi ci ha riprovato sabato 6 febbraio vincendo 65mila euro con la parola studio e ieri, domenica 7. Poi lunedì 8 il secondo trionfo da 57.500 euro, quindi il tentativo sfortunato di ieri, mercoledì. Complessivamente Andrea ha vinto 122.500 euro (in gettoni d'oro).

Andrea Matarazzo sbanca la Ghigliottina: il campione vince 65mila euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.