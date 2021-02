Marracash, l'amore per Elodie e la malattia scoperta dopo il successo

11 febbraio 2021 a

Marracash, il cui vero nome è Fabio Bartolo Rizzo, stasera in tv ospite atteso della trasmissione "Lui è peggio di me" su Rai3, show con Marco Giallini e Giorgio Panariello mattatori.

Tra i rapper più famosi d'Italia, Marracash è nato a Nicosia, in provincia di Enna, nel 1979: e il nome d'arte lo ha scelto per ricollegarsi alla città di Marrakech e al fatto che con i tratti del volto molto marcati e la pelle olivastra da piccolo veniva appellato come "marocchino". Da poco, ospite di "L'assedio" il programma condotto da Daria Bignardi, ha svelato un particolare sulla sua vita privata che nessuno conosceva: soffre di un disturbo bipolare, divenuto poi uno dei temi più ricorrenti nei suoi brani. Dopo il successo di 'King del Rap' perché avevo avuto un momento di euforia estrema in cui non riuscivo più a dormire, stavo a mille". Poi le conferme dopo la visita dallo psicologo La sua è una forma lieve. Attualmente Marracash è fidanzato con la cantante Elodie.

Inizia la sua carriera nel 2004 grazie alla collaborazione con il già affermato gruppo rap Milanese Club Dogo. Soltanto nel 2008, la Universal decide di incidere per Marra un disco. Esce così Marracash, il primo album solista dell’artista. Questo contiene il brano che porta il rapper al successo nazionale: Badabum Cha Cha. Dopo i dischi Fino a qui tutto bene nel 2010 e King del rap nel 2011, nel 2012 dà vita a Roccia Music, l’etichetta discografica indipendente che crea assieme a un collettivo e con cui comincia ad incidere. Nel 2015 Marracash arriva con l’album Status e dopo un anno annuncia la sua collaborazione con Gué Pequeno, per la realizzazione dell’album Santeria. Alla fine del mese di ottobre del 2020 pubblica Persona, sesto album realizzato dal rapper e per la rivista Rolling Stones Italia miglior disco italiano dell’anno.

