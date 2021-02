Stasera in tv, 11 febbraio, Piazza Pulita su La7: tutti gli ospiti di Corrado Formigli

11 febbraio 2021 a

Stasera in tv, giovedì 11 febbraio, in prima serata su La7 torna Piazzapulita, il programma di attualità di Corrado Formigli. Tra i temi della trasmissione in onda a partire dalle ore 21,15 ci saranno la crisi politica, le scelte del Movimento Cinque Stelle, un’inchiesta esclusiva sulla compravendita dei vaccini, le varianti del covid che fanno paura.

Giorgia Meloni a Quarta Repubblica: il nuovo esecutivo Draghi e l'emergenza Covid

Tra gli ospiti l’editore di Domani, Carlo De Benedetti, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, il presidente dell’Osservatorio Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli; il professore di microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti; il professore di Farmacologia e Farmacologia Clinica all’Università di Modena e Reggio Emilia ed ex direttore generale dell’Aifa Luca Pani; la giornalista e divulgatrice scientifica Roberta Villa; i giornalisti Sebastiano Barisoni, Tiziana Ferrario e Paolo Mieli; Claudio Borghi (Lega) e Beatrice Lorenzin (Pd). Nel corso della serata, come sempre, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

Esiste un mercato parallelo di #vaccini anti Covid che affianca quello regolato dai contratti di Pfizer, Moderna e Astrazeneca con l'Ue?

Stasera a #Piazzapulita ne vedrete delle belle.



21.15, La7. pic.twitter.com/jfbr7ioDQo — Corrado Formigli (@corradoformigli) February 11, 2021

Si attende poi una super sfida degli ascolti: infatti va registrato un incremento avvenuto nella puntata di sette giorni fa. Corrado Formigli dopo mesi, è riuscito a superare il diretto competitor Dritto e Rovescio in onda su Rete4 nella medesima fascia oraria. Abbondano ormai i talk giornalistici di approfondimento e la sfida, oltre sui servizi d'inchiesta, è anche sugli ospiti. Chi riesce a invitare i più interessanti ha più chance nella battaglia dello share. Nei giorni Piazzapulita aveva fatto un aggiornamento riguardante un'inchiesta in cui era in prima fila: "L’Ordine dei medici di Roma ci ha comunicato che sta procedendo speditamente nei confronti del dottor Mariano Amici dopo nostra inchiesta" ha fatto sapere su Twitter la redazione della trasmissione in onda ogni giovedì su La7. Amici, medico di base di Ardea, "ha affermato che i tamponi non servono a nulla e i vaccini uccidono", ricorda la redazione di Piazzapulita, che si è occupata del medico pochi giorni fa.

