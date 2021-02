Stasera in tv, 11 febbraio, Lui è peggio di me su Rai3 con Marco Giallini e Giorgio Panariello. Gli ospiti

11 febbraio 2021 a

Stasera in tv, giovedì 11 febbraio, scatta lo spettacolo "Lui è peggio di me" che si preannuncia esilerante grazie alla presenza di Marco Giallini e Giorgio Panariello. Un "sit show"- doveva partite la scorsa settimana poi il rinvio - che avrà quattro puntate sempre su Rai3 (dalle ore 21,20).

Lo studio si dividerà in due scene diverse che si intersecano tra monologhi, interviste, canzoni e gag insieme a tanti ospiti, per oltre due ore di spettacolo ricco di sorprese. Nel corso delle serate si alterneranno brani di grande musica, sulle note della band diretta da Maurizio Filardo, e momenti di cucina, teatro e attualità. Nella prima puntata saranno tanti gli amici e colleghi che si alterneranno sul palco e si cimenteranno in gag inedite insieme ai due padroni di casa: Serena Dandini, Luca e Paolo, Marracash, Kasia Smutniak, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Paola Turci, Piero Dorfles, Marco Travaglio, Filippo La Mantia ed Edoardo Leo. La regia è di Stefano Vicario e Fabrizio Guttuso Alaimo.

Uno show che non ti aspetti, con una coppia all'esordio da cui è lecito aspettarsi di tutto. L’innovativa proposta per il giovedì sera di Rai3 vedrà Giallini e Panariello affrontare una serata difficile tra la fiction Rai, Masterchef su Sky, la Pupa e il Secchione su Italia1. Il programma proverà a intercettare un altro tipo di pubblico. L’obiettivo è far ridere con una “sit show” qualcosa di mai visto prima. La puntata sarà poi disponibile su Rai Play. Panariello e Giallini si cimenteranno in monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad ospiti del mondo dello spettacolo e non solo. E i due protagonisti si scopriranno, così, più simili di quanto si pensi, dando chiaramente sfogo a quelle che sono le rispettive maschere figlie del cinema toscano il primo e romano il secondo.

