Samanta Togni, nuova sfida da conduttrice di Domani è domenica su Rai 2 dopo I fatti vostri e Ballando con le stelle | Video

Nuova sfida televisiva per Samanta Togni. La ballerina e showgirl nativa di Terni debutterà sabato 13 febbraio alla guida del nuovo programma di Rai 2, Domani è domenica. La bella Samanta, conclusa l'esperienza come insegnate di ballo a Ballando con le stelle, e avviata quella al fianco di Giancarlo Magalli a I Fatti vostri, è stata chiamata a condurre un programma tutto suo, che debutta proprio sabato, a partire dalle ore 12.20. Sul suo profilo Instagram Samanta ha pubblicato anche un breve video che anticipa la sigla del programma, che si occuperà di cucina, tempo libero, ma anche le bellezze e le eccellenze dell'Italia.

Samanta è euforica per questa nuova esperienza, che certifica la sua crescita personale e professionale. Ad anticipare l'avvio della nuova esperienza era stata proprio lei suo profilo Instagram, dove è molto attivo e seguita da oltre 194 mila follower. Un altro passo in avanti per la neo conduttrice, che lo scorso 15 febbraio è convolata a nozze con il chirurgo Mario Russo, sposandosi al mulino Eroli di Narni, giusto in tempo per non incappare nell'inizio della pandemia di Covid che ha poi interessato tutto il mondo.

Dai suoi social ha sempre "documentato" il matrimonio, la festa che ne è seguita, così come le varie tappe del viaggio di nozze, che è andato dal caldo di Dubai alla neve della Lapponia. Video e storie divertenti su Instagram che l'hanno fatta entrare nel cuore del grande pubblico, che ha iniziato a seguirla con regolarità e conoscere altri aspetti della sua vita. Ma anche dei suoi allenamenti, del suo cibo e dei suoi gusti. e noi del corrieredellumbria.it abbiamo sempre cercato di documentare l'attività di Samanta, che ovunque è andata ha ricordato e portato lustro alle sue radici umbre, e ternane in particolare.

