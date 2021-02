Stasera in tv, 11 febbraio, Quarta Repubblica su Rete4: ospite Giorgia Meloni

11 febbraio 2021 a

Stasera in tv, giovedì 11 febbraio, torna in prima serata “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio (Rete4 dalle ore 21,20). Nel corso della puntata in onda oggi ampio spazio verrà dedicato all’emergenza Covid e alla crisi di Governo.

Il Governo Draghi è in dirittura d’arrivo. Che cosa cambierà con il nuovo esecutivo? Draghi continuerà con le restrizioni o proverà a riaprire il Paese? E cosa succederà alla strategia vaccinale anti-Covid? Draghi ha già fatto sapere che vuole un'accelerata importante. Sono questi i temi al centro del nuovo appuntamento con la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite principale. "Hanno gestito in modo pessimo la crisi, hanno sprecato le risorse con provvedimenti superficiali e inutili come il bonus monopattino e i banchi a rotelle e ora sono pronti a tornare al Governo. Usciremo da questo girone infernale solo grazie a libere elezioni" ha scritto anche oggi su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Ci saranno tra gli ospiti anche i senatori Maurizio Gasparri (Forza Italia), Gianluigi Paragone (Italexit), Simona Malpezzi (Pd), Lucia Borgonzoni (Lega) e il deputato Gennaro Migliore (Italia Viva).

Nel corso della serata, ampio spazio verrà dedicato alla crisi economica, alle richieste di commercianti e ristoratori che chiedono la riapertura in sicurezza delle attività. E ancora, la testimonianze di esercenti in attesa dei ristori e cassa integrazione per i dipendenti. Infine, un focus sul vaccino e sulla campagna vaccinale: il dottor Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, e il virologo Fabrizio Pregliasco spiegheranno le differenze tra i vaccini a disposizione e risponderanno ai dubbi e alle domande del pubblico da casa, appuntamento fisso della trasmissione di Rete4. Spazio anche all'attualità sul fronte Covid, dai vaccini alle nuove disposizioni nelle Regioni: nelle prossime ore diverse potrebbero cambiare colore: molte tornerebbero in zona arancione, alcune addirittura rossa.

