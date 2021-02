Oroscopo del Corriere di venerdì 12 febbraio 2021, le previsioni segno per segno

11 febbraio 2021 a

Cosa dicono le stelle per la giornata di venerdì 12 febbraio 2021. Ecco l'oroscopo del Corriere segno per segno.

ARIETE

La giornata non sarà delle migliori dal punto di vista sentimentale. Il partner vi sta mandando dei messaggi che voi ignorate o fate finta di non capire.

TORO

Lo spirito d’iniziativa e quello pratico sono compagni di viaggio. Lasciate da parte dubbi e timori che fino ad oggi vi hanno frenato fin troppo.

GEMELLI

Oggi non è facile sopportarvi: basta una parola di troppo per farvi perdere le staffe. È consigliata mezza giornata di riposo, sia mentale, sia fisico.

CANCRO

Le idee non mancano, le energie abbondano e anche la fortuna, che non guasta mai, non si fa pregare in giornate come questa. Spassatevela!

LEONE

Alcune difficoltà con il partner, dovute a malintesi, potrebbero creare qualche dissesto nel rapporto, soprattutto se questo già non funziona.

VERGINE

C'è voglia di divertimento e leggerezza nell'aria. I single in particolare potrebbero avere approcci occasionali virtuali senza alcuna importanza.

BILANCIA

La vitalità non vi manca, l’ottimismo nemmeno. Tenacia e voglia di dare una svolta alla vostra vita ne avete da vendere, ma quante polemiche!

SCORPIONE

Sapete di contare su un senso degli affari straordinario e lo metterete a disposizione di coloro che vorrebbero osare, ma non hanno le capacità giuste.

SAGITTARIO

Impegnatevi a ritagliarvi uno spazio tutto vostro, per ricaricare le energie consumate dalle diverse situazioni della quotidianità. Datevi una mossa!

CAPRICORNO

Le coppie hanno bisogno di maggior stabilità, soprattutto quelle formate da pochi mesi, per non vivere sempre in bilico ed essere più rilassati.

ACQUARIO

Giornata serena per tutti, in particolare per i single. Ci saranno nuove possibilità in cui riuscirete a fare esperienze utili per lasciarvi andare.

PESCI

È consigliato un severo autocontrollo mentale: cercate di non far pesare i vostri problemi su chi vi sta vicino. L’agitazione svanirà presto.

