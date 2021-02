Laura Chiatti, scatto super sexy in bagno: l'attrice infiamma i social

11 febbraio 2021 a

Laura Chiatti racconta la sua vita su Instagram. Tra copertine glamour, dediche d'amore al marito Marco Bocci, giochi spensierati con i figli Enea e Pablo. Attrice di successo, moglie felice e mamma divertente, non mancano però momento in cui l'attrice umbra sfoggia il suo lato più sexy. Spesso stuzzica i suoi follower mettendo in mostra le sue forme con pose sensuali. Come in occasione del suo ultimo post: sguardo malinconico, nudità nascoste dall'inquadratura, l'attrice originaria di Magione, si lascia andare a pensieri profondi: "La vita è uno specchio che riflette al pensatore ciò che infonde in essa col pensiero", scrive a commento dello scatto in bagno dopo aver fatto la doccia.

Laura ha cercato inizialmente di affermarsi come cantante partecipando anche alla trasmissione Karaoke di Fiorello in una puntata proprio in Umbria, a Marsciano. Poi nel 1996 vince il concorso di bellezza Miss Teenager. Poi nel 2000 debutta come attrice nella soap opera di Rai 3, Un posto al sole, a cui fanno seguito, tra gli altri, anche Carabinieri e Incantesimo 7. Passa quindi al cinema, nel 2004, con un ruolo nel film Mai + come prima di Giacomo Campiotti. Nel 2005 è protagonista, insieme a Kledi Kadiu, di Passo a due, film in cui, oltre che recitare, balla. Nel 2006 recita nel film di Paolo Sorrentino L'amico di famiglia, a fianco di Giacomo Rizzo e Fabrizio Bentivoglio, e in quello della regista Francesca Comencini, A casa nostra, con Valeria Golino e Luca Zingaretti. Nel 2007 è protagonista, insieme a Riccardo Scamarcio, di Ho voglia di te, film diretto da Luis Prieto, tratto dal romanzo omonimo di Federico Moccia. Nello stesso anno ritorna sul piccolo schermo con la miniserie televisiva Rino Gaetano - Ma il cielo è sempre più blu, regia di Marco Turco. Nel 2009 torna sul grande schermo con quattro film: Baarìa, regia di Giuseppe Tornatore, dove ha un piccolo ruolo. Nel 2010 è protagonista, nel ruolo di Lara, del film di Carlo Verdone, Io, loro e Lara, e appare inoltre nel film Somewhere, della regista statunitense Sofia Coppola. Sempre nello stesso anno presta la sua voce a Rapunzel, protagonista del film Disney Rapunzel - L'intreccio della torre, Nel 2013 debutta come conduttrice televisiva, al fianco di Max Giusti, Donatella Finocchiaro e Cristiano Malgioglio, nel varietà di Rai 1 Riusciranno i nostri eroi. poi partecipa come ospite alla terza serata del Festival di Sanremo, condotto da Fabio Fazio, dove duetta e premia Al Bano. Nel 2015 ritorna nelle sale come co-protagonista nel film Il professor Cenerentolo, diretto ed interpretato da Leonardo Pieraccioni. Nel 2017 entra nel cast di 1993, serie televisiva incentrata su Tangentopoli, trasmessa su Sky Atlantic.

La vita privata. Dopo le relazioni con gli attori Silvio Muccino e Francesco Arca e il cestista Davide Lamma, nel 2014 il fidanzamento con l'attore Marco Bocci sposato a luglio dello stesso anno a Perugia. La coppia ha due figli, nati entrambi a Perugia: Enea (2015) e Pablo (2016).

