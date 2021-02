Il Cantante mascherato 2, Al Bano "super investigatore": il ritorno del Leone e c'è chi avanza ipotesi

11 febbraio 2021 a

Alla vigilia della nuova puntata de Il Cantante Mascherato 2, escono delle anticipazioni. La terza puntata andrà in onda su Rai1 domani, venerdì 12 febbraio alle 21.30. Il talent game condotto da Milly Carlucci avrà come ospite d'eccezione Al Bano in qualità di "super detective". Al momento sono state svelate le identità di Baby Alieno e Pecorella e restano in gara il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto e l’Orsetto. Al Bano è stato protagonista della scorsa stagione del programma con la maschera del Leone. Lo stesso Leone tornerà a esibirsi in una performance insieme alle altre maschere in gara. Ma sotto il Leone, ci sarà ancora una volta Al Bano? Il gioco prevede che al termine di questa terza puntata un’altra maschera dovrà mostrare il suo vero volto.

Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti sono i giurati insieme a Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo. Saranno loro, insieme al pubblico a casa tramite il voto social (sui profili ufficiali del programma, Instagram, Facebook e Twitter), a giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara. I giurati, inoltre, avranno il difficilissimo compito di dover capire, per primi, chi si nasconde sotto le maschere, provando a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione.

Nell’edizione di quest’anno per dar voce alle mille curiosità, in scena anche un vero pool investigativo, composto da 30 detectives. Anche loro dovranno cercare di indovinare l’identità dei concorrenti e, ascoltando le loro performance canore, faranno supposizioni e ipotesi, cercando di cogliere ogni indizio utile, avendo il privilegio di poter vedere la maschera dal vivo e a pochi metri di distanza. A guidare il pool investigativo due volti amatissimi dal pubblico, il Commissario Capo, Simone Di Pasquale, e l’Ispettore di Polizia, Sara Di Vaira: le coreografie delle maschere sono invece affidate a Raimondo Todaro. Attesa per domani, vedremo intanto il ritorno del Leone.

