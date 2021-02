Stasera in tv, 11 febbraio, su Tv8 c'è il film Escobar il fascino del male con Penelope Cruz. La vera storia del re dei narcos

11 febbraio 2021 a

Stasera in tv in prima serata su Tv8 c'è il film Escobar - Il fascino del male che ripercorre la vera storia di Pablo Escobar, il "re" dei narcos colombiani tra gli anni Ottanta e i primi anni Novanta. La pellicola è stata girata nel 2017 e vede protagonisti Javier Bardem e Penelope Cruz, che è Virginia Vallejo, una giornalista amante del trafficante di droga colombiano.

Il film si basa proprio sul suo libro "Amando Pablo, odiando Escobar", che ha gettato una luce nuova sullo spietato trafficante, dipinto in maniera diversa dalla giornalista, che ne ha distino la dimensione intima e personale dal lato pubblico. Il film narra la vita di Pablo Escobar, dall’ascesa criminale avvenuta all’inizio degli anni Ottanta fino alla morte nel 1993, passando per gli anni del narcoterrorismo, della lotta contro la possibile estradizione negli Stati Uniti e del rapporto con la giornalista Virginia Vallejo, che, dopo essere stata a lungo la sua amante, decise di collaborare con la giustizia finendo per favorirne la cattura.

La pellicola ha avuto un grande successo in tutto il mondo, incassando quasi 15 milioni di dollari. La vita di Escobar è stata a lungo trattata e approfondita sul grande schermo, con film e serie tv di successo. Tra queste la famosa serie "Narcos" o quella in 40 puntate - trasmessa anche su Netflix - "Pablo Escobar - El patron del mal". La vita di Escobar è tuttora al centro di inchieste giornalistiche e indagini giudiziarie, nonostante siano passati quasi trent'anni dalla morte: si cercano altri possibili depositi dlele sue immense ricchezze, così come sono ancora in vita alcuni suoi collaboratori e sicari, che ne custodiscono la memoria e anche la cura della sua tomba. Un'esistenza avvincente per quello che divenne il settimo uomo più ricco al mondo, ricercato numero uno della polizia colombiana e degli Stati Uniti, deputato al parlamento e uomo in grado di controllare il traffico di cocaina in metà del mondo.

