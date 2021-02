Oggi è un altro giorno, Luciano Fontana e Paola Quattrini ospiti di Serena Bortone su Rai 1

11 febbraio 2021 a

Nuovo appuntamento con Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone, in onda tutti i giorni a partire dalle ore 14. Ospiti di oggi saranno il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana e l'attrice Paola Quattrini.

Grande trio anche per gli "affetti stabili", ossia gli opinionisti chiamati a commentare i fatti del giorno: la terna di oggi, giovedì 11 febbraio, è composta da Martina Colombari, Elisa Isoardi e Gigi Marzullo. La trasmissione, che va in onda dalle 14 alle 16 circa, è in onda dal 7 settembre e ha registrato subito una buona accoglienza da parte del pubblico, a cui piace lo stile intimo e colloquiale del programma, in una fascia oraria primo-pomeridiana che ben si presta a programmi di intrattenimento.

Un'occasione per conoscere più da vicino anche gli ospiti, con cui la conduttrice ha modo di dialogare a tu per tu, senza il ritmo incalzante del talk show, ripercorrendone carriera, successi, vita privata e progetti futuri. Oggi spazi a un altro grande giornalista, Luciano Fontana (ieri c'era stato il direttore del Corriere della Sera, Maurizio Molinari) e un'attrice che è uno dei volti storici dello spettacolo italiano, Paola Quattrini, che sta per compiere 77 anni. Non manca poi lo spazio dedicato all'attualità, con i due temi più ricorrenti di questi giorni che sono, naturalmente, l'emergenza sanitaria e la crisi di governo, ormai avviata verso il suo sbocco conclusivo. Ieri, inoltre, c'è stato anche spazio per affrontare la ricorrenza del Giorno del Ricordo (di seguito un estratto video della puntata), che si celebra ogni anno il 10 febbraio per ricordare le vittime delle foibe e l'esodo delle popolazioni italiane dell'Istria, Venezia Giulia e Dalmazia, avvenuti tra il 1943 e il 1945. Una ricorrenza riconossciuta da una legge dello Stato, così come per la Giornata della Memoria per le vittime della Shoah.

