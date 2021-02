Uomini e Donne, scambi di foto fra Maurizio e Maria: delusione per Gemma, Tina e De Filippi in suo aiuto

11 febbraio 2021 a

Uomini e Donne, nuova puntata su Canale 5 oggi giovedì 11 febbraio 2021. Il dating show condotto da Maria De Filippi parte alle ore 14.45 e dopo le emozioni del trono di Davide Donadei che ieri ha scelto Chiara Rabbi (e le lacrime di Beatrice Buonocore), adesso ecco in studio Gemma Galgani che - riferiscono le anticipazioni delle talpe de Il vicolo delle news - riceverà l'aiuto morale di Maria De Filippi e indirettamente anche quello della nemica opinionista Tina Cipollari.

La storia è questa: la dama, dopo la fine della storia con Maurizio Guerci e la decisione di non conoscere ulteriormente Maurizio il poeta, sta frequentando un altro cavaliere che si chiama Maurizio. Quest’ultimo, però, sta conoscendo anche la dama Maria.

La Galgani ha deciso di continuare a frequentarlo ma incasserà un'altra delusione. Gemma ammetterà di sentirsi presa in giro da Maurizio il quale si sarebbe lamentato perché lei non ha parlato di un quadro che avrebbe fatto realizzare da un suo amico. Gemma, così, ammetterà di temere che l’interesse per Maurizio nei suoi confronti potrebbe essere dettato solo da un desiderio di visibilità.

La rivelazione di Gemma Galgani non piacerà a Maria De Filippi che comincerà a nutrire dei sospetti nei confronti di Maurizio G. quando scoprirà di uno scambio di foto a petto nudo con la dama Maria. La conduttrice non nasconderà il proprio disappunto nei confronti di Maurizio e Maria che potrebbero aver organizzato la cosa per ottenere visibilità in puntata. Anche la storia del quadro farà torcere il naso a Maria De Filippi, ma anche a Gianni Sperti. A sorpresa, anche Tina Cipollari accuserà Maurizio che non riuscirà a fornire un’adeguata giustificazione. Maria De Filippi farà così uscire Maurizio con Maria e Gemma per un chiarimento. Intanto il dating show è in attesa di vedere la nuova tronista, Samantha di Sibari in provincia di Salerno. Una ragazza solare e che si dice "orgogliosamente curvy".

