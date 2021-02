Che Dio ci aiuti 6, trama e anticipazioni della settima puntata di oggi 11 febbraio | Video

11 febbraio 2021 a

Che Dio ci aiuti 6 torna questa sera, giovedì 11 febbraio, in prima visione su Rai 1 con la settima puntata della serie girata ad Assisi. Ecco trama e anticipazioni degli episodi, di cui riportiamo di seguito anche il video promo tratto dai canali ufficiali social della fiction.

Nel primo episodio, in onda a partire dalle ore 21.25, Suor Angela e suo padre Primo cercano di rintracciare Vanessa: prima di raccontare tutto a Erasmo vogliono essere sicuri. Ma anche Erasmo si avvicina sempre più alla verità sulle sue origini. Azzurra, intanto, cerca in tutti i modi di far avvicinare Penny a Monica, che però è distratta dalla sua relazione con Emiliano. Nico organizza una cena a quattro con Ginevra, Monica ed Emiliano che potrebbe portare a grandi sorprese.

Nel secondo, invece, scoperta la verità sul suo passato, Suor Angela cerca di riconciliarsi con Erasmo che però non sembra ancora pronto a perdonarla. Ginevra si allontana dal convento per fare chiarezza sui propri sentimenti, mentre Nico ed Erasmo si trovano costretti ad una difficile convivenza. Anche Monica intanto deve capire cosa vuole davvero dalla sua relazione con Emiliano. La fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci è una delle più seguite del prima time televisivo e registra per ogni puntata ottimi ascolti, con oltre 5,5 milioni di telespettatori e punte di share che superano anche il 25 per cento. Grazie a questo sceneggiato, ormai giunto alla sesta edizione, l'Umbria si conferma al centro delle produzioni televisive Rai, che avevano puntato sul "cuore verde" d'Italia anche per la serie Carabinieri (girata a Città della Pieve) che per don Matteo (le cui riprese si sono svolte nei primi anni a Gubbio, per poi trasferirsi a Spoleto). Proprio nella città ducale è stato girato anche il video dell'ultimo singolo di Max Pezzali "Sembro matto", nonché scene del film Copperman di Luca Argentero.

