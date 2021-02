Sanremo, le 26 canzoni in gara al 71esimo festival della musica italiana

10 febbraio 2021 a

Sanremo, è ormai ufficiale l'elenco delle 26 canzoni in gara al 71esimo Festival della musica italiana che si terrà dal 2 al 6 marzo. Direttore artistico e conduttore della manifestazione sarà, come ormai noto, Amadeus, che ha dovuto rivedere l'organizzazione dell'evento a seguito del protocollo anti Covid disposto dalla Rai, per un'edizione che si svolgerà senza pubblico ed eventi collaterali. Di seguito i cantanti in gara con i rispettivi brani.

Big Aiello: Ora; Annalisa: Dieci; Arisa: Potevi fare di più; Orietta Berti: Quando ti sei innamorato; Bugo: E invece sì; Colapesce Dimartino: Musica leggerissima; Coma_Cose: Fiamme negli occhi; Extraliscio feat. Davide Toffolo: Bianca luce narà; Fasma: Parlami; Fulminacci: Santa Marinella; Ghemon: Momento perfetto. E poi ancora Gaia: Cuore amaro; Gio Evan: Arnica; Irama: la genesi del tuo colore; La rappresentante di lista: Amare; Lo Stato social: Combat Pop; Maneskin: Zitti e buoni; Max Gazzé e la Trifluoperazina: Il farmacista; Francesca Michielin e Fedez: Chiamami per nome; Malika Ayane: Ti piaci così; Ermal Meta: Un milione di cose da dirti; Noemi: Glicine; Random: Torno a te; Francesco Renga: Quando trovo te; Willie Peyote: Mai dire mai (La locura).

Tra le nuove proposte ci sono Avincola: Goal!; Davide Shorty: Regina; Folcast: Scopriti; Gaudiano: polvere da sparo; Wrongonyou: Lezioni di volo; Greta Zuccoli: Ogni cosa sa di te e, infine, Elena Faggi con Che ne so. Nel presentarle, Amadeus ha commentato: "Non esiste la canzone di Sanremo o quella non adatta, il termine canzone sanremese non mi piace. Non seguo un ragionamento scientifico nella scelta, vado a seconda di quello che mi colpisce. Comanda il mio gusto personale", ribatte il direttore artistico a chi gli fa notare che manca qualche generazione, quelle che va dai 55 anni di Gazzè ai 77 della Berti. Ma Amadeus tira dritto e assicura un grande spettacolo anche in questa edizione "firmato Covid".

