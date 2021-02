L'Eredità, Andrea è il nuovo campione del 10 febbraio. Alla ghigliottina è fatale il "niente"

10 febbraio 2021 a

a

a

L'Eredità, Andrea è il nuovo campione della puntata di oggi, mercoledì 10 febbraio. E' durata quindi solo una puntata la cavalcata del giovane spoletino Matteo, che si era laureato campione nella puntata di ieri (pur non riuscendo a portarsi a casa l'eredità in palio).

Lo spoletino Matteo campione alla prima partecipazione a L'Eredità. Ma alla Ghigliottina è sfortunato

Al termine di una puntata combattuta ed entusiasmante l'ingegnere ha superato le altre due concorrenti al triello ed è arrivato alla ghigliottina con 140 mila euro. Di fronte alle cinque coppie di parole, Andrea ha dilapidato la sua eredità, sbagliando tutte e cinque le opzioni e finendo per rimanere con soli 4.375 euro. Le cinque parole rimaste sono state speciale, così sia, vestito, capire e contrario. Il concorrente è apparso subito in difficoltà nel trovare un possibile abbinamento: la sua risposta è stata "giorno". Alcuni abbinamenti con questa parola sono però risultati da subito un po' forzati. Eppure proprio nel momento in cui ha scritto la parola, Andrea ha detto che avrebbe voluto cambiare termine, puntando su "niente". E proprio quella si sarebbe rivelata la parola vincente.

Andrea Matarazzo trionfa di nuovo alla Ghigliottina. E il suo bottino sale a 122.500 euro

Come ormai noto, l'Eredità è uno dei giochi a quiz più apprezzati dagli italiani, che a milioni seguono il programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna nella fascia oraria pre serale che precede la messa in onda del tele giornale. Il climax del gioco si raggiunge con il gioco della "ghigliottina", l'ultimo che devono incontrare i concorrenti, che si devono cimentare nella scelta del termine esatto tra cinque coppie di parole. Ogni errore nella scelta dimezza il montepremi, ossia l'eredità. Le cinque parole rimanenti, tutte legate tra loro da un'assonanza logica, rimandano a un unico termine che può essere abbinato a ognuna di loro, generando espressioni di senso compiuto. Non un finale basato sulle conoscenze culturali, quindi, bensì unicamente su capacità logico-deduttive, che generano un particolare coinvolgimento anche da parte del pubblico da casa.

Dalle crociere a L'Eredità, il percorso vincente di Massimo Cannoletta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.