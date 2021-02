Otto e Mezzo, gli ospiti di oggi 10 febbraio su La7 da Lilli Gruber: ci sono Carlo Calenda e Antonio Padellaro

10 febbraio 2021 a

Otto e Mezzo torna oggi, mercoledì 10 febbraio, alle ore 20.35 su La7 con un una nuova puntata. L'edizione di oggi, condotta come sempre da Lilli Gruber, anticipa lo speciale sulla situazione politica in programma in prima serata con la conduzione di Enrico Mentana. Ecco anticipazioni e ospiti del talk show: in studio con la Gruber ci sarà Carlo Calenda, leader di Azione, mentre in collegamento ci saranno i giornalisti Antonio Padellaro (Il Fatto Quotidiano) e Silvia Sciorilli Borrelli del Financial Times.

Al centro della puntata la nascita ormai imminente del governo guidato da Mario Draghi, a cui Calenda ha annunciato il suo voto di fiducia, ma collegato a questo ci sarà l'agenda politica del nascente esecutivo, che non potrà prescindere da temi come la gestione della pandemia, la crisi occupazionale, il blocco dei licenziamenti, la cassa integrazione, l'ambiente e gli investimenti sostenibili con i 209 miliardi in arrivo dall'Europa nell'ambito del Recovery Fund. Tema di discussione sarà anche il voto sulla piattaforma Rousseau da parte degli iscritti al Movimento 5 Stelle, che si svolgerà domani e dopo domani (mentre sarebbe dovuto partire dalle ore 13 di oggi) da cui dipenderà il sostegno dei "grillini" all'esecutivo Draghi in Parlamento. Oggi a beneficio dell'ex presidente della Bce è arrivato anche l'endorsement da parte del premier uscente, Giuseppe Conte, che ha detto che se fosse un iscritto voterebbe per il sostegno al governo. L'esposizione di Conte, tuttavia, potrebbe non frenare la fronda che monta all'interno del movimento, di cui diversi parlamentari si stanno facendo alfieri di posizioni di "contrasto" al governo guidato da un uomo legato alla finanza internazionale, richiamando le "radici" del M5S.

Su Rete 4, invece, a partire dalla stessa ora, c'è il talk show "concorrente", Stasera Italia, condotto da Barbara Palombelli, che si protrarrà poi anche in prima serata, con diversi ospiti.

