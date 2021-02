Stasera Italia Speciale, gli ospiti di oggi di Barbara Palombelli su Rete 4 | Video

10 febbraio 2021 a

Nuova puntata di Stasera Italia Speciale in onda questa sera, mercoledì 10 febbraio, a partire dalle ore 21.20 su Rete 4. Il programma di Barbara Palombelli vedrà la partecipazione di numerosi ospiti, in modo particolare giornalisti e politici, per commentare la giornata di oggi, in cui il premier incaricato Mario Draghi ha incontrato sindacati e associazioni di categoria nell'ambito delle consultazioni che sta portando avanti per stilare il programma del suo governo. Di seguito il video che presenta la puntata, tratto dall'account Twitter ufficiale del talk show.

Oltre che di politica si parlerà anche della campagna vaccinale, altro tema centrale per l'agenda politica dei prossimi mesi, nonché dei vari punti del programma caldeggiati dai partiti.

