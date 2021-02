Uomini e Donne, ecco la nuova tronista Samantha: "Mi sento molto curvy" | Video

10 febbraio 2021 a

Uomini e Donne, ecco la nuova tronista. Si chiama Samantha e su WittyTv è stato appena messo online il video che presenta la ragazza che sarà fra le grandi protagoniste del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Un video simpatico, spigliato ed esaustivo della personalità della bella ragazza che ironizza sulle sue curve e il suo rapporto con il cibo: "Dovete fare un trono curvy", dice. E poi aggiunge dell'altro con un grande sorriso: "Io mi sento molto curvy, ma ne vado orgogliosa."

Samantha ha 30 anni e viene da Sapri. "Sono cresciuta in una famiglia del Sud di sani principi, severità e anche tanta pastasciutta. A 15 anni pesavo 90 chili. Quei chili che nascondevo dentro vestiti di due taglie più grandi li ringrazierò sempre perché mi hanno permesso di andare oltre quello che si vede, all'apparenza, e sviluppare altre doti", afferma Samantha in un passo della presentazione.

Una ragazza che insiste sulla "diversità" rispetto alle altre amiche che non gli permetteva di diventare principessa, una storia comune di certo a tante ragazze che guardano la trasmissione della rete ammiraglia Mediaset. Un bel viso, carattere forte e solare, Samantha si appresta a diventare una delle stelle del dating show grazie alla sua naturalezza. "Per me hanno scritto le mie amiche dicendo che dovevo partecipare, che avevo secondo loro le caratteristiche", afferma sorridendo e poi ironizzando sulle bellissime. "Poi ho superato un provino". Il video è tutto da vedere e ve lo proponiamo qui sotto.

La nuova tronista è stata presentata nel giorno nel quale il tronista Davide Donadei ha scelto fra le corteggiatrici Chiara e Beatrice e il cuore l'ha portato verso la prima in una puntata ricca di emotività. Adesso vedremo Samantha che cerca l'amore. Intanto scopriamola con un video.

