Stasera in tv, 10 febbraio, su Canale 5 c'è L'amore strappato con Sabrina Ferilli. Tratto da una storia vera: la trama

Stasera in tv, mercoledì 10 febbraio, torna su Canale 5 la miniserie "L'amore strappato" con Sabrina Ferilli. Allre ore 21.45 va in onda la prima parte della mini serie tratta da una storia vera. Ecco trama e cast. La fiction racconta di un clamoroso errore giudiziario: una bambina di sette anni viene strappata alla sua famiglia. La mamma, interpretata da Sabrina Ferilli, lotta con tenacia, coraggio e determinazione per riavere la sua bambina e dimostrare l’innocenza del marito, Enzo Decaro, ingiustamente accusato di molestie.

"L’amore strappato" è liberamente ispirata al libro "Rapita dalla Giustizia", scritto dalla protagonista Angela Lucanto, insieme a Maurizio Tortorella e Caterina Guarneri. La serie tv fu campione di incassi in occasione della prima messa in onda nel mese di marzo 2019 ed è prodotta da Jeki Production, con la direzione di Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Nel cast ci sono Sabrina Ferilli, Enzo Decaro, Valentina Carnelutti, Marco Falaguasta, Primo Reggiani, Alice Caon, Francesca Di Maggio, Romano Reggiani, Michele De Virgilio, Isabella Aldovini, Elena Minichiello, Christian Monaldi, Honey Traves Rota, Veruska Rossi, Roberta Rigano, Sara Casanica, Margherita Cornali, Filippo Scarafia, Emanuele Salce, Claudio Bigagli e Ricky Tognazzi.

Sabrina Ferilli torna così in prima serata sul piccolo schermo con la riproposizione di una serie che ha quasi due anni ma ebbe un grande successo di pubblico, soprattutto per la sua recitazione, che ebbe una critica molto positiva. La spontaneità e la simpatia della Ferilli sono una delle doti più amate dal grande pubblico, che l'ha seguita anche in qualità di portavoce della giuria popolare nel talent show di Canale 5, Tù sì que vales. Insieme a lei, nel programma, anche i giudici Teo Mammuccari, Gerry Scotti, Maria De Filippi e Rudy Zerbi, anche loro protagonisti dell'ultima edizione dello show vinto dal "prestiggiattore" di Foligno, Andrea Paris.

