Oroscopo del Corriere di giovedì 11 febbraio 2021: le previsioni segno per segno

Oroscopo del Corriere di giovedì 11 febbraio 2021. Ecco qui di seguito le previsioni per la giornata segno per segno.

ARIETE

La creatività è la vostra arma vincente, vi permetterà di fare centro con qualsiasi strategia metterete in campo. Per i grandi risultati dovete attendere.

TORO

Mantenete un atteggiamento distaccato. I sacrifici, alla lunga, saranno ripagati come meritate e gli altri ricono- sceranno il vostro lavoro.

GEMELLI

L'infelicità deriva dal vivere costantemente in modalità "rewind" o "forward". Il passato non può essere cambiato, il futuro arriva piano piano.

CANCRO

Giornata ideale per ricevere e donare amore in tutte le forme. Le stelle vi sosterranno e vi renderanno più intraprendenti e affascinanti del solito.

LEONE

Portate a termine con successo una mansione difficile e spigolosa e questo alimenterà di conseguenza l'autostima e la vostra voglia di fare.

VERGINE

I grandi sogni richiedono grandi azioni. L'allineamento dei pianeti indica che è arrivato il momento di osare e di prendere decisioni difficili.

BILANCIA

Oggi sarete particolarmente provati dalle tensioni e potreste dire cose di cui vi pentireste un attimo dopo, quindi cercate di contenervi.

SCORPIONE

Non vi sentirete molto in forma. Siete diffidenti e anche un po’ suscettibili: la cosa migliore è far passare la giornata per quella che è senza forzature.

SAGITTARIO

Vitalità e intraprendenza sono le risposte più efficaci per la vostra forma fisica. Ma cercate di consumare gli alimenti nelle giuste quantità.

CAPRICORNO

Cercate di chiarire presto alcune situazioni ambigue sul vostro conto e di rassicurare la persona che avete accanto o quella che vi interessa.

ACQUARIO

L'ansia non ti abbandona oggi. Il guaio è che hai fretta di arrivare al traguardo senza provare veramente ciò che il viaggio ha da offrire.

PESCI

Durante la giornata avrete una gran voglia di tenerezza e potrete trovarla nella persone che vi vogliono bene. Non abbiate paura di mostrarvi.



