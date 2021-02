Oggi è un altro giorno, Mal si racconta a Serena Bortone

10 febbraio 2021 a

a

a

Puntuale come tutti i giorni dal lunedì al venerdì, anche oggi, mercoledì 10 febbraio, dalle ore 14 su Rai 1 torna l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone. Ufficializzati gli ospiti della puntata di oggi. Intanto conferma per gli affetti stabili. Saranno gli stessi della giornata di ieri: il campione di quiz Massimo Cannoletta; l'attrice, modella e già miss Italia Martina Colombari; Laura Efrikian, ex attrice e annunciatrice della televisione italiana che il 14 giugno taglierà il traguardo di 81 anni. A Massimo Cannoletta, campione de L'Eredità, sarà riservato lo spazio "Massimo 5 minuti", ma ovviamente non sappiamo cosa racconterà in trasmissione.

Ascolti tv martedì 9 febbraio, numeri super per Juventus-Inter di Coppa Italia: 30% di share

Uno degli ospiti principali sarà Mal, nome d'arte di Paul Bradley Couling, cantante e attore gallese naturalizzato italiano. Mal, proveniente da una famiglia modesta e figlio di un muratore, classe 1944, dopo i primi passi in Gran Bretagna, alla fine del 1965 inizia i primi spettacoli al Piper di Roma, dove viene apprezzato e applaudito. Da quel momento in poi la sua carriera conosce momenti particolarmente felici e la pubblicazioni di dischi che si impongono sul mercato. Tiene concerti in Italia e all'estero, partecipa ad alcuni film e incide la sigla di Furia, la serie dedicata all'omonimo cavallo che finisce per condizionargli la vita, visto che lo etichetterà come cantante per bambini.

Uomini e Donne, Davide Donadei ha scelto fra Chiara e Beatrice: il tronista si dichiara in studio e spiega le motivazioni

Da quel momento il declino, ma poi è capace di tornare al successo, a partire dall'interpretazione di Grease insieme a Lorella Cuccarini. Seguono altri successi e diversi riconoscimenti. Molto intensa la sua vita privata di cui oggi parlerà in trasmissione. Nello spazio che sarà dedicato al Covid 19, Oggi è un altro giorno ospiterà Anna Maria Bernini, capogruppo al Senato di Forza Italia, e Riccardo Ricciardi, che invece è il portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati.

Lo spoletino Matteo campione alla prima partecipazione a L'Eredità. Ma alla Ghigliottina è sfortunato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.