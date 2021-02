Ascolti tv martedì 9 febbraio, numeri super per Juventus-Inter di Coppa Italia: 30% di share

10 febbraio 2021 a

La gara degli ascolti viene vinta dalla partita di calcio di Coppa Italia. La semifinale fra Juventus-Inter andata in onda su Rai1 in prima serata ieri, martedì 9 febbraio, ha conquistato 8.383.000 spettatori pari al 30% di share. Su Canale5 Daydreamer Le Ali del Sogno 2.110.000 (10,6%). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile 2.091.000 (9,5%). Su La7 DiMartedì 1.568.000 (6,8%). Su Rai3 Cartabianca 1.254.000 (5,6%). Su Rete4 Fuori dal Coro 977.000 (5,1%). Su Italia1 Mamma ho preso il morbillo 1.024.000 (4%). Su Tv8 Amore infedele 400.000 (1,6%). Sul Nove Corpi da reato 182.000 (2,6%).

In seconda serata Porta a Porta con ospite Matteo Renzi 748.000 (8,6%) e si conferma Pierluigi Diaco (385.000 e 4,7%) con ospite Rita Rusic, la quale ha confessato di aver vissuto la sua infanzia in un campo profughi.

Access Prime Time Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.048.000 spettatori con il 14.1%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.162.000 spettatori (4%). Su Italia1 C.S.I. Miami conquista 1.094.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.480.000 spettatori (5.6%) e Un Posto al Sole da 1.794.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.331.000 individui all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 1.309.000 (4.5%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.006.000 spettatori (7%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età è visto da 533.000 spettatori pari all’1.9%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 571.000 spettatori con il 2%.

Va così in archivio una giornata i cui ascolti hanno visto la "dittatura" della partita di calcio fra bianconeri e nerazzurri per l'accesso alla finale di Coppa Italia che ha visto la qualificazione della Juventus al termine di questa partita finita senza reti e che è stata decisa dal risultato della partita di andata.

