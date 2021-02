Uomini e Donne, Davide Donadei ha scelto fra Chiara e Beatrice: il tronista si dichiara in studio e spiega le motivazioni

10 febbraio 2021 a

Beatrice o Chiara? Oggi, mercoledì 10 febbraio 2021, sapremo. Conosceremo la scelta di Davide Donadei nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi in onda dalle ore 14.45.

Al web la scelta è già nota (Davide ha scelto Chiara Rabbi preferendola a Beatrice Buonocore) visto che la puntata che va in onda oggi è stata registrata (il 27 gennaio) e le anticipazioni diffuse dalle talpe del sito Il Vicolo delle News.

In tv manca di vedere il momento nel quale il tronista va in studio e comunica il suo amore a una delle corteggiatrici. La storia d’amore tra Davide e Chiara Rabbi, è in piedi da qualche settimana ma oggi vedremo Davide presentarsi in studio eper la scelta della corteggiatrice dopo mesi di conoscenza e indecisioni. Le anticipazioini dicono che arriverà in studio emozionato e vestito in maniera elegante con un completo scuro e una camicia bianca. Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi non nasconderanno la loro ansia di conoscere la decisione. La prima ad entrare in studio sarà Beatrice. subito dopo toccherà a Chiara. Entrambe le ragazze ringrazieranno tutti prima di lasciare lo studio in attesa dell’annuncio della scelta.

Il tronista pugliese oltre a scegliere dovrà motivare e lo farà in una puntata dedicata solo a questo. Il Vicolo delle News, riferisce che Davide spiegherà a Beatrice perché dopo averla messa al centro dei suoi pensieri e delle sue attenzioni non l'ha scelta. Lei uscirà in lacrime. Arriverà quindi Chiara Rabbi a cui si dichiarerà. Chiara dirà sì. Sulla coppia scenderanno i petali rossi mentre risuoneranno le note di “Casa” la canzone di Giordana Angi. La coppia, dopo aver ottenuto l’autorizzazione di Maria De Filippi, si abbraccerà dando ufficialmente il via a una storia d’amore. Alla scelta assisteranno anche Sophie Codegoni che, a sua volta, ha registrato la propria scelta ieri e Gianluca De Matteis che ha abbandonato il trono. Un momento emozionante per un trono che ha tenuti gli affezionati telespettatori di Uomini e Donne col fiato sospeso.

