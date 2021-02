Stasera in tv, 9 febbraio, su Rai4 il film American Animals: la storia vera della rapina alla Transylvania University 

09 febbraio 2021 a

Stasera in tv, martedì 9 febbraio, va in onda su Rai4 il film "American Animals" (ore 21,25). Pellicola thriller del 2018, la regia è di Bart Layton, mentre nel cast ci sono Evan Peters, Barry Keoghan, Jared Abrahamson, Blake Jenner e Ann Dowd. American Animals mette a fuoco come può generarsi nella mente umana di una persona, pressoché privilegiata per le condizioni di vita in cui è nata, il seme di un'idea che vada oltre la legalità con il rischio di procurare danni a gente innocente, dai genitori alla povera bibliotecaria.

Il film è ispirato alla vera storia della rapina avvenuta nel 2004 alla Transylvania University di Lexington. Così come raccontato in American Animals, nel 2004 quattro studenti americani del Kentucky con un brillante futuro e tutto da perdere, hanno sentito l'impellente necessità di oltrepassare il limite per "sentirsi vivi", per "vivere un'esperienza di vita unica". La scelta strutturale del racconto, che mescola alla narrazione gli elementi convenzionali del documentario, si adatta alla perfezione alla surrealtà dei fatti che sono realmente accaduti. I veri Spencer, Warren, Eric e Chas sono coloro che vediamo parlare in prima persona, i cui interventi, invece di spezzare la storia, la integrano con tutte le imperfezioni, i malintesi, i non detti e i diversi punti di vista di come i quattro hanno vissuto la più grande stupidaggine della loro vita.

La trama: ad essere oggetto di furto non sono però preziosi gioielli o grandi quantità di denaro, bensì dei libri particolarmente antichi e preziosi. A dirigere questa insolita vicenda vi è il regista Bart Layton, qui al suo primo lungometraggio di fiction. Egli aveva infatti già realizzato nel 2012 un documentario dal titolo L’impostore. Tale modalità di racconto ritorna, seppur in modo parziale, anche in American Animals. Il regista alterna infatti la ricostruzione tramite attori alle interviste ai veri protagonisti della rapina. Si crea così un continuo dialogo tra ciò che realmente accadde e come il cinema riadatta tale vicenda.

