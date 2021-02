L'Eredità, Matteo da Spoleto subito campione alla prima partecipazione. Ma alla Ghigliottina è sfortunato

09 febbraio 2021 a

Andrea Matarazzo fallisce il settimo assalto al titolo di campione de L'Eredità, il quiz di Rai1 condotto da Flavio Insinna che precede il telegiornale della sera, così a vincere è la new entry Matteo, ragazzo originario di Spoleto e ora residente a Roma. Al triello si sono presentati proprio Matteo e Andrea con Chiara. Il ragazzo spoletino però sbaraglia la concorrenza rispondendo esattamente a una domanda sui tartufi. Così si presenta alla Ghigliottina con la cifra record di 230mila euro che, parola dopo parola, diventano però 28.750. Nel gioco finale Matteo ha provato a legare le parole passare, pesante, aria, regione e savoia con il termine mano, ma la parola vincente si è rivelata cavalleria. Ci potrà però riprovare già nella puntata del quiz show di domani.

Battuto dunque il campione romano che sta provando a mettersi sulla scia del campionissimo Massimo Cannoletta recordman di vittorie a L'Eredità. Andrea ha raggiunto la sua prima Ghigliottina il 31 gennaio. Si è scontrato con Eleonora, anche lei molto preparata, e poi è arrivato sino in fondo il 3 e 4 febbraio. Senza riuscire a vincere. Quindi ci ha riprovato sabato 6 febbraio vincendo 65mila euro con la parola studio e domenica 7. Poi ieri un'altra Ghigliottina e il secondo trionfo (da 57.500 euro) con la parola corrente.

Il gioco a quiz di Rai 1 si conferma ricco di emozioni e sorprese fino alla fase finale. E' proprio il gioco della "ghigliottina" il momento più seguito della trasmissione, sia perché è avvincente e porta anche all'immedesimazione del pubblico da casa, sia perché si fonda sull'assonanza logica tra le parole, prescindendo quindi dalle conoscenze culturali di ognuno. Un format quindi particolarmente accessibile e apprezzato. Grande partecipazione di pubblico anche per l'approssimarsi del tg della sera, che è il notiziario più seguito della giornata. L'Eredità di Flavio Insinna si conferma anche più seguito del gioco a quiz in onda su Canale 5, Caduta libera, di cui sono ancora in corso le repliche delle puntate del passato.

