Maria Teresa Ruta, la gaffe di Michael Baccini: "Mio padre non l'ha baciata. Quella sera neanche ci fosse stata Sharon Stone"

09 febbraio 2021 a

a

a

Maria Teresa Ruta grande protagonista. Impazza su social e web il flirt mancato con Francesco Baccini con lo stesso cantautore genovese che ha dato i particolare della serata trascorsa a casa della conduttrice ora concorrente del Grande Fratello Vip 5. "Non è successo nulla" la sintesi di Baccini, Anzi la scena riportato dal cantautore sposta l'attenzione su un altro uomo, rimasto misterioso e ora al centro delle ricerche degli esperti di gossip. A Pomeriggio5 ha confermato tutto anche Michael Baccini, figlio del cantautore: "Non si sono baciati, hanno cenato insieme e visto in tv il Festival di Sanremo. Era talemtne demoralizzato quella sera che neanche ci fosse stata Sharon Stone..." la gaffe del figlio.

Baccini smonta il flirt con Maria Teresa Ruta: "Al momento delle coccole sono dovuto scappare"

Ruta - che sta passando per quella che racconta bugie - si è scatenata perché nella notte ha raccontato di aver avuto una cotta per Nino Formicola, 66 anni e famoso per essere stato colonna della coppia comica Zuzzurro e Gaspare. Poi è tornata sull'uomo misterioso che ha interrotto la sua serata con Baccini senza però rivelarne l'identità nonostante la grande curiosità di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi.

Francesco Baccini, flirt con Maria Teresa Ruta. La rivelazione: "Era deluso per la mancata partecipazione a Sanremo"

Francesco Baccini ha raccontato così il mancato flirt con la Ruta: "Ero delusissimo per la mancata partecipazione a Sanremo, un giorno mi manda un sms e mi invita a cena per vedere il Festival. Vado, mangio, guardiamo la gara sul divano e siamo arrivati alle coccole. Poi si sente una porta sbattere, penso ai ladri e invece era un signore anche inc*****o nero. Sono scappato e non ho più visto la Ruta". Tutto vero conferma la conduttrice che poi scherza: "Non è stato possibile concludere...". Così Baccini strappa un grande sorriso a tutti. Svelato così il misterioso flirt tra i due che il cantautore genovese riduce a semplice e occasionale amicizia. E il figlio da Barbara d'Urso ribadisce.

Grande Fratello Vip: Zenga, De Grenet e Rutain nomination | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.