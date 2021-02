Diletta Leotta e Can Yaman inseparabili: la prima foto insieme sul profilo Instagram di lei

09 febbraio 2021 a

Diletta Leotta e Yan Caman sono sempre più inseparabili. Se la prima foto insieme della nuova coppia è stata pubblicata sui social dall'attore turco, quattro giorni dopo è stata la conduttrice siciliana ad "uscire allo scoperto" con una foto inedita su Instagram. "C'era una volta" ha scritto Diletta.

Caschetto in testa, i due si sono fatti ritrarre in un maneggio, vicini ad un cavallo bianco, come ad alludere ad una fiaba con lieto fine. Altro, sulla propria relazione, non hanno detto, ma il gossip ha parlato per loro. La relazione tra la Leotta e Yaman sarebbe iniziata con l’anno nuovo, e cresciuta nel corso delle settimane. Secondo le indiscrezioni i due trascorrono il tempo libero dal lavoro facendo base a Roma. Quest'ultima foto conferma l’idea di una coppia solida e affiatata.

Can Yaman è un attore turco di 31 anni. Deve gran parte della sua popolarità al successo avuto dalla serie tv Day Dreamer - Le ali del sogno: dal 2018 infatti intepreta il ruolo del fotografo Can Divit. Eletto uomo dell'anno nel 2019 dal periodico GQ, recentemente ha recitato con Claudia Gerini nella campagna pubblicitaria del pastificio abruzzese De Cecco, diretta dal regista Ferzan Özpetek. Sul fronte vita privata le indiscrezioni hanno sempre raccontato di una relazione con Demet Özdemir ma entrambi hanno sempre smentito. Diletta Leotta, 29 anni e originaria di Catania, è volto noto per gli amanti del calcio perché per Sky ha seguito la Serie B e ora per Dazn la Serie A. Ha condotto la quarta edizione del reality show Il contadino cerca moglie, il programma Diletta gol e Linea Diletta, quindi l'edizione numero 79 di Miss Italia, i Gazzetta Sports Awards e, un anno fa, ha affiancato Amadeus in due serate del Festival di Sanremo. Sentimentalmente è stata legata a Matteo Mammì, nipote del politico Oscar Mammì nonché ex direttore senior programmazione e produzione di Sky Sport, poi con il pugile Daniele Scardina. Ora Can Yaman.

