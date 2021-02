Stasera in tv 9 febbraio, su Rai 3 Carta Bianca: gli ospiti di Berlinguer

09 febbraio 2021 a

a

a

Stasera in tv, martedì 9 febbraio, su Rai 3 il classico appuntamento con Carta Bianca, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer e in onda a partire dalle ore 21.20. Ovviamente la situazione politica sarà al centro dell'attenzione della trasmissione che riepilogherà la giornata di consultazioni di oggi e farà il punto sulla formazione del nuovo governo. A che punto è arrivato Mario Draghi? Quali sono i rapporti con i partiti? Quali i nomi su cui sta pensando per la formazione del nuovo esecutivo? Quali i principali problemi che pensa di affrontare? E quanto potrà durare il nuovo governo? Naturalmente l'avviata formazione dell'esecutivo non sarà l'unico argomento della serata. Come ormai accade da un anno si parlerà anche dell'emergenza Covid 19, sia dal punto di vista sanitario che economico.

E' facile immaginare che il confronto scivolerà anche sulla campagna vaccinale in cui l'Italia è chiamata a cambiare approccio e velocità se vuole cercare di uscire prima possibile da una situazione drammatica. Gli ospiti della puntata di stasera, come al solito sono stati ufficializzati attraverso i profili social della produzione. E non mancano esponenti politici né sanitari esperti dell'emergenza Covid.

Le trattative per il governo e lo scandalo mascherine a Fuori dal Coro

E' annunciata la partecipazione di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, il partito che ha avuto la posizione più spigolosa nei confronti di Mario Draghi. Inoltre parteciperanno al programma Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute ed esponente del Movimento 5 Stelle; il noto imprenditore Oscar Farinetti; Massimo Galli, direttore di Malattie infettive all'Ospedale Sacco di Milano; Andrea Crisanti, microbiologo dell'Università di Padova; Paolo Mieli, giornalista e scrittore; Andrea Scanzi, giornalista de Il Fatto Quotidiano; la giornalista Mariolina Sattanino; Maurizio Belpietro, direttore del quotidiano La Verità e di Panorama; Alessandro De Angelis, vicedirettore Huffington Post Italia. E' annunciata anche la presenza di Iva Zanicchi e di Enrico Lucci. Come sempre, dunque, numerosi ed autorevoli gli ospiti di Bianca Berlinguer.

Conte paracadutato a Siena, Zingaretti cede ancora ai cinque stelle

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.