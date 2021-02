Elettra Lamborghini, ruolo da opinionista all'Isola dei Famosi: pronta a firmare il contratto

09 febbraio 2021 a

Elettra Lamborghini sempre più protagonista della televisione italiana. La ricca ereditiera e cantante stasera sarà ospite della trasmissione "Stasera tutto è possibile" su Rai2 condotta da Stefano De Martino. Ma non solo. Secondo l'indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia, proprio Elettra sarebbe una delle opinioniste dell'edizione 2021 dell'Isola dei Famosi che sarà condotta da Ilary Blasi.

La cantante (dal Festival di Sanremo all'album “Twerking queen” è stato un 2020 pieno di successi per lei) e regina dei social (quasi 7 milioni di follower su Instagram) sarebbe pronta a firmare il contratto nella nuova edizione del reality che andrà in onda su Canale5. Accanto alle moglie di Afrojack, sposato lo scorso settembre in una cerimonia blindata su Lago di Como, è invece già confermata Iva Zanicchi.

Nelle ultime ore Elettra è balzata agli onori delle cronache del web perché ha censurato Iconize dal suo documentario “Elettra (E il resto scompare)”, in onda su Discovery+. L’ereditiera ha oscurato il volto dell’ex amico, l’influencer Marco Ferrero, dopo lo scandalo che lo ha visto protagonista sulla finta aggressione omofoba. Il viso del 29enne è ‘pixellato’ in una scena in cui la cantante balla con alcune amiche su uno yacht poco prima di andare a nozze. Smascherato pubblicamente, Marco Ferrero poi ha ammesso tutta la verità: ha spiegato di aver organizzato la messinscena perché bisognoso di attenzioni in un periodo particolarmente doloroso. Si è persino beccato il Tapiro da Striscia la Notizia per lo scandalo. A distanza di tempo nessuno lo perdona. Il ragazzo viene ‘oscurato’ ma non rimane in silenzio e replica a quella che ritiene “un’infamata”. “Mi dispiace ma non posso più chiamarla migliore amica. Gli amici ti stanno vicino quando fai una st******a o un passo falso, quando fai un errore gli amici ti stanno vicino. Non fanno l’esatto opposto. Puoi non accettare un errore o non condividerlo, ma da lì ad arrivare a fare una cosa così brutta nei miei confronti c’è di mezzo un oceano” ha detto rivolgendosi a Elettra. Che ha tirato dritto per la sua strada.

